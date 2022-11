Beautiful Anticipazioni: Le Trame delle Puntate della Soap in onda tra due settimane, dal 21 al 26 novembre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

Il segreto tra Eric, Quinn e Carter, sarà scoperto. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate della Soap, in onda tra due settimane – precisamente dal 21 al 26 novembre 2022 – vedremo Justin cogliere sul fatto Quinn e Carter e scoprire dai due che a farli riunire è stato proprio Eric. L'avvocato verrà a sapere del patto tra i tre e correrà a informare Ridge e Brooke di quanto appena saputo. Ma non farà in tempo a raccontare tutto che i due, come delle furie, decideranno di prendersi la loro vendetta contro la Fuller e il Walton. Intanto a Villa Forrester, Eric confesserà tutti i suoi segreti a una Katie sbalordita mentre Sheila si presenterà a casa di Steffy ma verrà cacciata in malo modo da un furioso Finn.

Anticipazioni Beautiful: Justin coglie sul fatto Quinn e Carter

Le Anticipazioni di Beautiful dal 14 al 19 novembre 2022, ci hanno rivelato che Ridge, sospettando che Quinn tradisca ancora suo padre, sguinzaglierà Justin e gli chiederà di pedinare la sua matrigna. L'avvocato accetterà di svolgere questa mansione affidatagli dal Forrester, a cui deve un grosso favore. Nelle puntate della Soap in onda dal 21 al 26 novembre 2022, il Barber scoprirà che i sospetti dello stilista sono più che fondati. Coglierà sul fatto Quinn e Carter mentre amoreggiano. I due si affretteranno a spiegargli che non stanno agendo alle spalle di nessuno e gli confesseranno che a volerli insieme è lo stesso Eric. Quinn gli rivelerà che suo marito ha una disfunzione erettile e che, pur di non farle rinunciare alla sua vita sessuale, ha deciso di permettere che lei andasse a letto con il Walton. I due amanti pregheranno Justin di non rivelare nulla a Ridge, in modo che Eric non sia umiliato.

Beautiful Anticipazioni: Justin informa Ridge della sua scoperta. Il Forrester attacca Quinn

Le Anticipazioni di Beautiful per le puntate in onda dal 21 al 26 novembre 2022, ci rivelano che Justin – nonostante le suppliche – rivelerà a Ridge e a Brooke, che sopraggiungerà in quel momento – quanto da lui scoperto. Il Barber non farà però in tempo a dire tutto che il Forrester e sua moglie, furiosi più che mai, correranno a casa di Carter per attaccare i due amanti. E una volta arrivati si troveranno ad affrontare sia Quinn che il Walton, delusi di come stiano andando le cose. I due cercheranno di far capire a entrambi che quello che stavano facendo non è un tradimento ma che si tratta di un accordo, di cui Eric non solo è pienamente consapevole ma ne è il fautore. La Fuller allo stremo, urlerà contro il figliastro, confessandogli che è stato suo padre a volerla tra le braccia dell'aitante legale, per poter sopperire a una sua mancanza: la sua impotenza.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Eric confessa a Katie la sua impotenza

Mentre nella casa sulla spiaggia si consumerà il dramma tra Ridge, Brooke, Quinn e Carter, Eric si confiderà con Katie. La Logan raggiungerà Villa Forrester come promesso e cercherà di non parlare della Fuller, come il Forrester le ha chiesto. La loro conversazione toccherà dei punti molto dolenti; Eric chiederà a Katie come stiano andando le cose con Bill e lei gli rivelerà di non essere più sicura che il loro rapporto possa essere ricucito e gli dirà di non volersi mai più sentire la seconda scelta, dopo Brooke. In questo clima di confidenze, lo stilista troverà il coraggio di raccontare alla sua ospite tutta la verità su lui e Quinn e sulla sua impotenza, lasciando Katie senza parole ma commossa.

Beautiful: ecco le Anticipazioni delle Puntate dal 21 al 26 novembre 2022

Nelle puntate di Beautiful dal 21 al 26 novembre 2022 si consumerà l'ennesimo confronto tra Steffy e Sheila. La Carter non si rassegnerà alla scelta di Finn di dirle addio e si presenterà di nuovo a casa della Forrester, decisa a prendersi il suo posto nella sua famiglia. Le due donne si troveranno faccia a faccia mentre il bel dottore sarà a fare surf. Sheila cercherà di convincere la sua nemica a darle una possibilità e poi tenterà di intrufolarsi in camera dei bambini per vedere Hayes. Steffy la fermerà in ogni modo possibile e si frapporrà tra lei e la porta della stanza di suo figlio. E quando le cose cominceranno a farsi pericolose, Finn tornerà nell'appartamento e si accorgerà che durante la sua assenza stava per scoppiare il pandemonio. Il ragazzo intimerà alla madre di andarsene e di non permettersi più di mettersi tra lui e sua moglie.

