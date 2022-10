Beautiful Anticipazioni: Le Trame delle Puntate della Soap in onda tra due settimane, dal 31 ottobre al 5 novembre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

Per Steffy e Finn saranno settimane molto difficili e a peggiorare la situazione o meglio a complicarla, non ci sarà solo Sheila. Anche Paris darà il suo contributo. Le Anticipazioni di Beautiful dal 31 ottobre al 5 novembre ci rivelano che la Buckingham mi farà sin troppo vicina al Finnegan, distrutto dalla decisione della neo-moglie di non depositare in tribunale i documenti del loro matrimonio. Intanto Quinn racconterà a Shauna dei problemi sessuali di Eric mentre Sheila Carter, decisa a non lasciare Los Angeles, escogiterà un modo per mettere ko Steffy Forrester e assicurarsi un posto nella vita di suo figlio.

Anticipazioni Beautiful: Paris troppo vicina a Carter

Le Anticipazioni di Beautiful dal 24 al 29 ottobre 2022 ci hanno già rivelato che Finn tradirà Steffy e sarà tutta colpa di Sheila. Il ragazzo darà retta a suo padre e lascerà che la Carter entri a casa sua e che prenda in braccio Hayes. Tutto questo mentre penserà che Steffy sia in viaggio d'affari con Hope. Purtroppo però la Forrester rinuncerà alla partenza e tornerà a casa, trovandosi davanti questa scena orribile. La figlia di Ridge andrà su tutte le furie e non solo ordinerà a Sheila e Jack di andarsene immediatamente ma confesserà a Finn di non riuscire a guardarlo e di aver bisogno di spazio. Costringerà quindi il suo compagno a dormire nella casa degli ospiti, dove Finn sarà raggiunto da Paris. Abbiamo già visto la Buckingham farsi pericolosamente vicina al bel medico e nelle prossime puntate della Soap la scopriremo farsi ancora più pericolosa. La sorella di Zoe cercherà di consolare Finn e finirà per rivelargli di pensare che Steffy stia esagerando. Gli dirà che lui è un uomo meraviglioso e che non merita un simile trattamento, poi si getterà tra le sue braccia. Un atteggiamento che lascerà il medico di stucco ma che non avrà il coraggio di fermare, visto che Paris sembrerà ancora una volta l'unica persona a capirlo davvero. Attenzione perché questo feeling rischierà di rovinare ancora di più le cose.

Beautiful Anticipazioni: Quinn rivela a Shauna che Eric è impotente

Nelle puntate di Beautiful in arrivo tra due settimane, vedremo Quinn e Carter parlare faccia a faccia per la prima volta dopo la riconciliazione tra la Fuller ed Eric. Il bell'avvocato dirà alla sua ex compagna di sentire la sua mancanza ma di essere molto felice per lei. La loro conversazione verrà prima interrotta da Wyatt – che metterà in guardia sua madre dal combinare un altro pasticcio – e poi da Shauna. La Fulton dirà a entrambi di stare attenti e di non farsi trovare insieme e soprattutto a porte chiuse; qualcuno potrebbe pensare male. La donna capirà immediatamente che la sua amica ha qualcosa che non va e quando il Walton si allontanerà per fare delle chiamate, le chiederà cosa sta succedendo. Quinn le riferirà dei problemi sessuali di Eric e le confesserà che suo marito è impotente. La madre di Flo spalancherà gli occhi e le farà un'unica domanda: è disposta a rinunciare al sesso – e si riferirà soprattutto a quello fatto con Carter – per amore del Forrester? Quinn confermerà di aver preso la sua decisione. Ama Eric e farà di tutto per salvare il loro matrimonio anche rinunciare al fare l'amore con un uomo. Le due non si accorgeranno di essere spiate. Eric Forrester, nascosto dietro a una pianta, sentirà tutto.

Trame e Anticipazioni Beautiful puntate dal 31 ottobre al 5 novembre 2022

Finn sarà molto triste nello scoprire che Steffy non vuole depositare i documenti del loro matrimonio sino a quando non riuscirà a cancellare dalla sua mente l'incubo di Sheila. I due ragazzi riusciranno però a trovare un accordo e a fare pace, promettendosi di essere più onesti e sinceri. Il dottore prometterà alla sua consorte di farsi perdonare per quello che ha fatto e le dirà di aver capito il suo errore. Peccato però che Sheila abbia già in mente qualcos'altro. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate della Soap dal 31 ottobre al 5 novembre 2022, vedremo la Carter convincersi che l'unico ostacolo tra lei, suo figlio e suo nipote, sia Steffy. La donna deciderà di liberarsi della Forrester. E metterà immediatamente in opera il suo piano. Si presenterà nella casa sulla scogliera e dopo aver cercato di parlare con Finn, si getterà a terra simulando un malore e spaventando a morte il ragazzo. Il dottore chiamerà l'ambulanza, urlando al telefono “Mia madre sta male, è mia madre!". Un sorriso di soddisfazione si stenderà sul viso della malefica rossa. Avrà centrato l'obiettivo!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.