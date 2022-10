Beautiful Anticipazioni: Le Trame delle Puntate della Soap in onda tra due settimane, dal 24 al 29 ottobre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale 5, che vedremo tra due settimane. Ecco le Trame degli episodi.

Le puntate di Beautiful in onda tra due settimane vedranno Finn e Steffy affrontare la loro prima dura lite. Quello che succederà negli episodi dal 24 al 29 ottobre 2022, potrebbe scavare un grosso solco tra i neo-coniugi e sarà tutta colpa di Sheila e stavolta anche di Jack. Intanto a casa Forrester, Eric rivela a Quinn un suo grande segreto: è diventato impotente. Il Forrester non può avere più rapporti sessuali con sua moglie e sente un grande peso nel cuore, per averla riportata nella sua vita nonostante questo. A peggiorare questa situazione ci si metteranno Ridge e Brooke che scopriranno da Carter che la Fuller è tornata a casa, con tanto di perdono. I due andranno su tutte le furie.

Anticipazioni Beautiful: Il patto di Sheila e Jack mette Finn in difficoltà

Le Anticipazioni di Beautiful dal 17 al 22 ottobre 2022 ci hanno rivelato che tra Jack e Sheila ci sarà un patto. La Carter minaccerà il Finnegan di rivelare a tutti il loro segreto, ovvero che Jack è il padre naturale di Finn e che ha tradito sua moglie Li. Per metterla a tacere il suocero di Steffy sarà costretto a promettere alla sua ex amante di rivedere il loro figlio e il piccolo Hayes. Le Anticipazioni della Soap per le puntate dal 24 al 29 ottobre 2022 ci dicono che il bel dottore scoprirà con orrore che suo padre ha preso un accordo con la malefica rossa e suo malgrado sarà costretto a cedere. Non soltanto perché Sheila si presenterà all'improvviso a casa sua ma anche perché Jack gli dirà che la donna che tutti i Forrester odiano, ha promesso che se otterrà di tenere in braccio il nipote, lascerà per sempre la città.

Beautiful Anticipazioni: Steffy scopre Sheila a casa sua con in braccio Hayes

Sheila si presenterà alla casa sulla scogliera mentre Jack starà ancora cercando di convincere il figlio a lasciare che la Carter veda Hayes. Il Finnegan senior sarà convinto che la rossa, una volta ottenuto questo, se ne andrà e così dirà al suo ragazzo. Il bel dottore si lascerà persuadere da questa cosa ma si farà promettere che nessuno della famiglia di sua moglie, lo verrà a scoprire. Steffy sarà in viaggio per lavoro o meglio sarà in partenza con Hope, per una convention per presentare la Hope for the Future. La ragazza però deciderà di non lasciare Los Angeles, spaventata che durante la sua assenza – sebbene di un solo giorno – possa succedere qualcosa. Le sue brutte sensazioni la convinceranno a lasciare il jet privato, scusandosi con la Logan, e a tornare a casa. Quello che troverà sarà una visione abominevole. Sheila, con il permesso di Finn, starà tenendo in braccio Hayes. La Forrester urlerà di rabbia.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy caccia Finn di casa

Steffy non potrà credere ai suoi occhi. Non solo Sheila sarà in casa sua ma avrà in braccio il suo bambino. La ragazza urlerà per l'orrore ma soprattutto per la delusione. È stato Finn, convinto da Jack, a permettere tutto questo. Le Anticipazioni di Beautiful dal 24 al 29 ottobre 2022 ci rivelano che Steffy sarà delusa dal comportamento del marito e sebbene capisca che il ragazzo voglia conoscere la sua madre naturale – desiderio più che legittimo – non potrà accettare che abbia infranto una promessa e abbia fatto entrare in casa la sua nemica. Per questo vedremo la Forrester chiedere del tempo al consorte e dirgli che, pur non volendo, il pensiero che lui sia imparentato con la donna che ha cercato di uccidere sua madre, la tormenta costantemente. Finn sarà quindi costretto ad andare a dormire nella casetta degli ospiti. E sarà là che Paris lo raggiungerà. Tra i due ci sarà un forte feeling. La Buckingham sembrerà al bel dottore, l'unica in grado di capirlo.

Eric confessa a Quinn di essere impotente: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful dal 24 al 29 ottobre 2022

Oltre alle vicende che vedranno protagonisti Finn e Steffy, le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate dal 24 al 29 ottobre 2022, scopriremo un segreto tenuto nascosto per molto tempo. Eric – che ha sconvolto Quinn dicendole di non voler più divorziare – confesserà alla moglie di essere impotente. Il Forrester non saprà come scusarsi per questa condizione e si preoccuperà per la consorte, a cui ha chiesto di tornare a casa. Eric si cruccerà per aver messo Quinn in questa condizione ma lei lo rincuorerà. Supereranno le cose insieme, come marito e moglie. La loro rinnovata armonia farà però arrabbiare Brooke e Ridge. I due scopriranno da Carter, che il matrimonio tra Eric e Quinn è salvo e correranno a Villa Forrester per approfondire la faccenda. Una volta là aggrediranno la Fuller e redarguiranno il Forrester senior ma saranno costretti ad accettare la situazione. Sembrerà infatti non esserci più nulla da fare.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.