Beautiful Anticipazioni: Hope sposerà mai Thomas o sta solo giocando con lui? Ecco tutta la verità

Hope dirà mai di sì a Thomas e lo sposerà? Vediamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful. Ve lo anticipiamo: gli episodi della Soap di Canale5 non ci deluderanno ma faranno soffrire qualcuno. Scoprite chi!

Thomas ha chiesto a Hope di sposarlo ed è convinto che la Logan, che per il momento non ha accettato, presto gli dirà l’attesissimo SÌ. Ma succederà davvero? Nelle prossime puntate di Beautiful vedremo il matrimonio tra il Forrester e la biondissima figlia di Brooke? Vi sveliamo come andrà a finire questa storia e se sarà a lieto fine oppure no. Attenzione, da ora in poi ci saranno tanti SPOILER!

Beautiful: Hope ha detto “NI”

Prima di svelarvi se Hope sposerà Thomas vogliamo partire da una piccola ma necessaria considerazione. Thomas fa sul serio con Hope e lo ha sempre dichiarato a gran voce. Vuole sposare la madre di Douglas, vuole formare una famiglia con lei e vuole renderla felice. Questo sin dall’inizio, sin da quando il ragazzo ha scoperto – ormai diversi anni fa – di provare per lei dei sentimenti molto forti. Ma le cose, come sappiamo, non sono mai andate bene per il figlio di Ridge, che solo ora pare aver conquistato la ragazza, prima legata e innamorata di un altro uomo. Hope non ha voluto e potuto dire Sì a Thomas ma ha comunque accettato di portare l’anello di fidanzamento al collo. Una scelta che presto, e qui cominciano gli spoiler, si rivelerà molto poco azzeccata. Sì perché la ragazza ha alla fine detto un "NI" al giovane e speranzoso Thomas, lasciandogli l’idea che presto le cose tra loro cambieranno e che basti solo aspettare che la bionda sia pronta a diventare di nuovo una moglie.

Hope è veramente innamorata o sta solo giocando? Ecco cosa sta succedendo nelle puntate di Beautiful

Thomas è convinto che Hope lo ami e che le sue remore a sposarlo siano dovute solo al recente divorzio da Liam, l’uomo che per il cui amore ha lottato sin da ragazza. Ma Hope potrebbe non essere veramente innamorata del Forrester. La vediamo troppo confusa per pensare che provi davvero dei sentimenti autentici per lo stilista e forse è più attrazione e desiderio di essere libera che vero e proprio amore! Sebbene pure lei comprenda di essere confusa e felice, non riesce a fare quel passo indietro necessario per evitare che Thomas si illuda e, come teme Steffy, le cose potrebbero mettersi male, anche perché di proposte di matrimonio gliene arriveranno altre e la risposta… sarà sempre la stessa.

Beautiful Anticipazioni: Hope sposerà mai Thomas? Ecco la risposta

Tenere l’anello di fidanzamento al collo ha portato Hope a illudere Thomas e a fargli credere che prima o poi lei si sentirà pronta a diventare sua moglie. Ma questo, ve lo diciamo, non succederà. Dopo aver archiviato la faccenda Emma Barber e aver ritrovato la serenità, il Forrester tornerà a chiedere alla Logan se si senta o meno pronta a fare quel passo che lui desidera così tanto. Ma la ragazza gli rivelerà di non potergli ancora dire sì, cosa che farà infuriare il Forrester, che si sentirà preso in giro. Sì perché la bionda non riuscirà nemmeno a fargli capire se sia innamorata di lui sinceramente o meno e renderà abbastanza chiaro il fatto che mai diventerà la sua consorte.

Thomas seguirà i consigli di Steffy di troncare una relazione che non sta portando e non porterà a nulla, se non alla sua solita illusione che le cose finalmente funzionino. Il Forrester non solo abbandonerà l’idea di sposarla ma la lascerà in tronco, partendo a Parigi con Douglas che – per non abbandonare suo padre, delusissimo – vorrà partire insieme a lui.

Finirà qui? Eh no, ci sarà una terza proposta di matrimonio per Hope. Thomas tornerà a Los Angeles dopo mesi e rivelerà di essersi fidanzato con Paris. Il ragazzo farà la prova del nove per capire se Hope lo ami e se lo abbia mai davvero amato, proponendole una terza volta di sposarlo. Anche in questa occasione la Logan dirà NO e il fratello di Steffy avrà la conferma di aver fatto bene a seguire i consigli di sua sorella e di non aver invece continuato a illudersi che Hope Logan potesse un giorno convolare a nozze con lui. E il “problema” si rivelerà essere proprio Thomas.

Ci spieghiamo meglio: Hope si rivelerà riluttante non al matrimonio in sé ma proprio a sposare il Forrester, dimostrando che Steffy ha sempre avuto ragione sul rapporto tra lei e il fratello. Sì perché la Logan sposerà Carter a cui dirà di sì dopo aver passato con lui e per causa sua, uno dei momenti più difficili della sua intera vita, che comprende il licenziamento dalla Forrester e lo sdegno di Brooke e Ridge, delusi da lei e dalla sua sete di potere, che la porterà – lo vedremo presto – a sobillare il Walton e a convincerlo a prendere il controllo della Forrester Creations.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.