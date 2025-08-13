Beautiful Anticipazioni: Grandi cambiamenti in arrivo per Bill e Luna!

Anticipazioni TV

Beautiful continua la sua pausa con le repliche su Canale5 e sale l'attesa per le puntate inedite della Soap, in cui cambierà tutto sia per Bill che per Luna. Ecco come.

Continua lo stop estivo di Beautiful e pare proprio che anche la prossima settimana, salvo cambiamenti di palinsesto, seguiremo le repliche degli episodi della Soap, già andati in onda a luglio 2025. Dovremo quindi aspettare ancora un po’ per scoprire cosa succederà negli episodi inediti che, come vi abbiamo già rivelato, saranno pieni di colpi di scena. Due personaggi saranno al centro delle prossime trame, e non tutte saranno positive. Stiamo parlando di Luna e Bill e ora vi sveliamo nel dettaglio cosa accadrà.

Beautiful Anticipazioni: Luna sospetta che Bill sia suo padre

Dopo la pausa estiva di Beautiful e con il ritorno degli episodi inediti vedremo che la serata romantica di Bill e Poppy ci trasformerà in una relazione, che porterà Luna a fare tante domande a sua madre. Sì perché la ragazza comincerà a pensare che suo padre possa essere Bill Spencer. La stagista ragionerà sul momento dell’incontro tra sua madre e Dollar Bill e i tempi coincideranno con la sua nascita, convincendola che il ricco magnate possa essere la persona che lei cerca da tempo. Le cose prenderanno una piega davvero particolare, tanto da far intervenire Li, decisa a smascherare sua sorella con un test del DNA, che confermerà la paternità dello Spencer. Liam, Wyatt e Will si ritroveranno con una sorella… ma la situazione diventerà presto molto oscura.

Luna ossessionata da Bill, ecco cosa vedremo nelle prossime puntate di Beautiful

Luna sarà felice di avere Bill come padre e sarà così contenta da diventare ossessionata da lui. E purtroppo questa ossessione diventerà fatale per lei e per tutti. Nelle prossime puntate vedremo Luna cambiare atteggiamento; dalla dolce stagista diventerà un’assassina con i fiocchi ma anche una traditrice. Sì perché finirà a letto con Zende, fingendo di esserci capitata per caso. In realtà tutto farà parte del suo piano malefico per avere potere e per non dover più vivere vicino a sua madre, che si scoprirà detestare.

Beautiful: Bill stregato da Luna

Come Luna anche Bill sarà contento di avere una figlia e sarà così felice di averla che perderà il controllo di sé. Lo vedremo affezionarsi così tanto alla ragazza da non vederne i lati negativi e da sostenerla anche quando lei finirà per macchiarsi le mani di sangue. Bill farà uscire di prigione Luna e addirittura le permetterà di farla franca con la giustizia, mettendo però la sua stessa famiglia nei guai. E saranno guai grossi che faranno tremare tutti, Liam e Steffy per primi! Insomma ne vedremo delle belle e dobbiamo solo aspettare.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.