Beautiful Anticipazioni Americane: RJ e Zende ingannati da Luna! I Forrester cercheranno vendetta?

Anticipazioni TV

Il personaggio di Luna, diventato centrale nelle puntate americane di Beautiful e presto in arrivo anche in quelle italiane, sta mostrando sempre più un lato oscuro. Le Anticipazioni Americane della Soap ci rivelano che la ragazza ha rivelato una verità molto scottante che riguarda RJ e Zende. Scopriamo cosa succedendo e cosa vedremo su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful danno sempre più dettagli inquietanti sul personaggio di Luna, la nipotina di Li e cuginetta di Finn, ormai tra i protagonisti indiscussi delle puntate della Soap in onda sulla CBS e presto anche in quelle italiane. La ragazza non solo si è rivelata un’assassina ma una vera e propria arrampicatrice sociale, capace di ingannare RJ e Zende, approfittando del suo fascino. Ma cosa è successo? Scopriamolo nel dettaglio.

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna sempre più inquietante

Manca poco al fare la conoscenza di Luna anche nelle puntate italiane di Beautiful ma intanto, in quelle americane, la ragazza sta diventando sempre più inquietante e malefica. La giovane figlia di Poppy, sorella della madre di Finn, si è rivelata un’assassina senza scrupoli, pronta a liberarsi di chiunque per raggiungere il suo obiettivo di diventare una donna ricca e potente, come ha sempre desiderato. La giovane ha ingabbiato Steffy ed è pronta a vederla morire durante la demolizione dell’appartamento in cui è tenuta prigioniera ma è anche determinata a prendersi Bill, diventando la sua giovane e focosa compagna. Un piano che sembrava poter andare come lei desiderava, peccato che Finn abbia capito tutto e abbia avuto l’intuizione giusta, ovvero che sua moglie non avrebbe mai lasciato la città senza informare di essere arrivata a destinazione e senza contattare la sua famiglia e i suoi bambini. Insomma per Luna il cerchio si sta stringendo ma non prima di aver confessato una verità veramente scottante.

Anticipazioni Americane Beautiful: Luna ha ingannato RJ e Zende

Luna non è solo un’assassina senza scrupoli. Ben prima di macchiarsi le mani del sangue di Tom e Hollis, la ragazza aveva già provveduto a combinarne un’altra, decisa a trovare l’occasione migliore per diventare ricca e potente. E in questo suo primo piano sono stati coinvolti RJ e Zende. I cugini Forrester sono stati ingannati prima di tutti. La giovane stagista ha finto di essere davvero innamorata di RJ ma quel che è peggio è che, come ha rivelato a Steffy in gabbia, ha fatto in modo di andare a letto con Zende per sondare il terreno anche con l’altro cugino Forrester. E perché tutto questo? Bè semplicemente per capire quale dei due giovani rampolli potesse garantirle il futuro più roseo e ricco.

Luna ha cercato di non chiudersi nessuna strada alla Forrester Creations e ha sondato il terreno per capire chi tra i giovani nipotini di Eric, fosse quello destinato a prendere un posto più importante in azienda. E visto che Zende sembrava essere promettente, anche più del figlio d’oro di Brooke e Ridge, ha pensato di provare anche quella strada. Dopo aver capito che il figlio di Kristen non avrà mai un posto di rilievo in famiglia, è tornata all’attacco con il piccolo Ridge Forrester ma quando nella sua vita è comparso Bill, anche quest’ultimo è stato dimenticato.

Trame e Anticipazioni Beautiful: RJ e Zende cercheranno vendetta?

RJ e Zende sono ancora inconsapevoli di essere stati ingannati. I due cugini hanno persino discusso anzi proprio litigato per colpa di Luna e sono riemersi vecchi rancori tra di loro. Ma i due giovani scopriranno presto di essere stati messi l’uno contro l’altro dalla spietata Luna. Certo, Zende ha comunque approfittato del momento e non è esente da colpe per essere andato a letto con Luna. Avrebbe infatti dovuto tenersi lontano dalla fidanzatina del cugino ma alla luce delle ultime scoperte, è chiaro che quello che il giovane ha sempre rivelato – nelle puntate americane di Beautiful – ovvero quello di aver intuito una certa simpatia nei suoi confronti, da parte della Nozawa, è più che mai vero.

Ingannati e usati solo perché appartenenti alla famiglia Forrester, Zende e RJ potrebbero finalmente trovare un punto di incontro, fare pace e collaborare maggiormente per l’azienda di famiglia. I due ragazzi potrebbero però anche decidere di vendicarsi di Luna e fare in modo che la ragazza non possa davvero più nuocere a nessuno, nemmeno dalla prigione in cui la giovane potrebbe finire. Vendetta, tremenda vendetta? È probabile e capiremo presto se ci sarà e come si consumerà.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.