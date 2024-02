Beautiful Anticipazioni Americane: Luna fa l'amore con Zende... ma si tratta di un errore. Pensava fosse RJ!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci confermano tante supposizioni che fino a ora avevamo fatto su Luna e Poppy. Nelle puntate della Soap andate in onda in questi giorni sulla CBS è avvenuto il fattaccio. Luna ha passato la notte insieme a Zende e al suo risveglio è rimasta sconvolta da quanto accaduto. La ragazza ricorda solo di aver visto RJ e di aver pensato di fare l’amore con lui, non con suo cugino. Ma cosa è successo? La giovane stagista ha cominciato a domandarselo. Intanto tra sua madre Poppy e Li c’è stato un nuovo scontro, da cui è emerso un particolare che sarà determinante per i prossimi episodi.

Anticipazioni Americane Beautiful: Luna si sveglia a letto con Zende

Una notte di errori cambierà per sempre la vita di Poppy e Luna. Lo abbiamo detto e purtroppo si è rivelato esattamente così. Luna si è svegliata a letto con Zende, sconvolta e spaventata per quello che è evidentemente accaduto. La giovane non è riuscita a capacitarsi di potere essere finita tra le braccia del rivale del suo amore e ha rivelato di ricordare solo di aver immaginato di fare l’amore con RJ. Luna ha confessato a Zende di non aver voluto stare con lui e di non sapere neanche cosa possa averla portata ad avere un simile stordimento. Del resto ha bevuto solo due bicchieri di champagne e neanche colmi. Come è possibile che abbia perso così tanto il controllo?

Beautiful Anticipazioni Americane: Zende giura a Luna di non aver approfittato di lei

La confessione di Luna ha allarmato Zende, che si è subito fatto avanti per dirle di non aver voluto approfittare di lei e di essere stato convinto che avesse accettato il suo invito a passare del tempo con lui, a casa sua. La giovane ha cercato di fare luce su quanto successo e ha continuato a ribadire di non aver alzato il gomito e di aver bevuto solo due bicchieri di champagne. La cosa è subito risultata sospetta e la bella stagista ha immediatamente pensato a come dire – e se dire – ad RJ la verità. Ma la verità verrà presto a galla… almeno quella che riguarda il perché Luna sia finita a fare sesso con l’uomo sbagliato.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Poppy assume droghe

La verità verrà presto a galla e Luna scoprirà che le responsabili di quanto successo sono le mentine di sua madre Poppy. La ragazza ha cominciato a usarle senza sapere che sono delle droghe. A svelare che si tratta di confettini illegali, è stata la stessa Li. Nelle puntate della Soap andate in onda negli scorsi giorni, la madre di Finn ha affrontato la sorella accusandola di assumere sostanze stupefacenti e di farlo ormai da anni. Ecco svelato uno degli arcani motivi per cui Li ce l’ha così tanto con Penelope e perché le due sorelle si sono allontanate.

Poppy verrà a scoprire presto cosa è accaduto a sua figlia e forse dovrà, ora, dirle tutta la verità senza tralasciare l’argomento “ecco chi è il tuo vero padre”. Succederà? Lo vedremo presto e vi terremo aggiornati.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.