Beautiful Anticipazioni: Finn si risveglia. Cosa succederà ora a Sheila?

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate della Soap Beautiful, Finn si risveglierà e si ricorderà di essere stato ferito durante una sparatoria, causata da Sheila. Cosa farà il ragazzo? Metterà in pericolo Sheila? E cosa succederà tra Quinn, Eric e Donna, dopo il matrimonio fallito tra Carter e Paris. Scopriamo insieme cosa vedremo su Canale5-

Su Canale5 stanno per arrivare delle puntate cruciali per le Trame di Beautiful. Le Anticipazioni ci rivelano che Finn si risveglierà e dopo un breve momento di stordimento, si ricorderà perfettamente che sua madre gli ha sparato e che ha fatto del male pure a Steffy. Ma cosa succederà dopo? Sheila sarà in pericolo? E cosa accadrà a Quinn, Eric e Donna ma anche a Brooke, Taylor e Ridge, dopo le ultime clamorose decisioni prese dai Forrester? Scopriamolo insieme.

Beautiful Anticipazioni: Finn si ricorda tutto ma finge di stare al gioco con Sheila

Le Anticipazioni di Beautiful dall’11 al 17 settembre 2023, ci hanno già rivelato che Finn si risveglierà. Dopo essere stato salvato da Sheila dall’arresto cardiaco, il ragazzo riprenderà conoscenza e si ricorderà immediatamente come è finito in quelle condizioni. Si stupirà però di non essere in ospedale e di essere soprattutto in compagnia della Carter. Il giovane dottore rammenterà che a sparare a lui e a Steffy è stata la sua madre biologica e capito di essere finito in una situazione surreale e pericolosa, fingerà di stare al gioco della rossa e la ringrazierà di avergli salvato la vita.

Finn blufferà con sua madre, con il chiaro intento di farle credere di non avere alcuna intenzione di andarle contro e anzi di volerle bene e di esserle grato per averlo salvato. Il giovane però vorrà solo fuggire da là, scoprire dove si trovano Li e Steffy e raggiungere sua moglie per dirgli che è vivo. Dovrà però fare in modo che la sua malefica mamma non scopra il suo vero obiettivo e che lo lasci da solo.

Anticipazioni Beautiful: Ridge rivela a Taylor di aver scelto Brooke

Ridge deciderà di tornare a casa e di ricominciare la sua relazione con Brooke. La Logan sarà felicissima e vorrà festeggiare il ritorno del marito, con tutti i suoi cari. Il Forrester dovrà però informare Taylor di questa novità e come è prevedibile, la Hayes non gradirà per nulla di essere stata di nuovo scaricata per la sua eterna rivale e di doversi mettere da parte. Scoppierà in lacrime e troverà consolazione – con un’ampia e accorata discussione – in Deacon. Lei e lo Sharpe condivideranno la stessa delusione mentre Brooke e Ridge, che sarà comunque sempre preoccupato per la sua ex moglie, si godranno il momento. I due dovranno però affrontare ancora lo spauracchio di Sheila, ancora in libertà. Baker confiderà loro che dalle ultime ricerche, si è scoperto che la Carter è fuggita grazie all’intervento di qualcuno all’interno della prigione e farà il nome di Mike Guthrie, che suonerà stranamente familiare ai coniugi Forrester…

Trame e Anticipazioni Beautiful: Quinn furiosa con Donna

Dopo aver rivelato a Quinn del suo amore per donna, Eric deciderà di far tornare la Logan a vivere da lui. Tutti saranno molto felici per questa reunion, persino Pam e Charlie. Quinn continuerà a godersi il suo amore con Carter ma non digerirà ancora di essere stata tradita e che un’altra persona, una Logan per giunta, si sia messa in mezzo al suo matrimonio. Dopo aver deciso di procedere a un divorzio amichevole – non senza prendere qualche precauzione – la Fuller si presenterà dalla sua rivale, per regolare i conti mentre Paris potrà contare sul supporto di Zende, molto preoccupato per lei.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.