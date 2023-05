Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Brooke combina un disastro. La sua amicizia con Taylor è in bilico.

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Taylor scoprirà cosa davvero pensa la sua amica di Thomas. La Hayes andrà su tutte le furie a causa della poca sincerità avuta dalla sua amica. La Logan riuscirà a salvare la loro amicizia? Scopriamo cosa succederà nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che l'amicizia tra Brooke e Taylor è in bilico. Tutta colpa di una conversazione – privata – ascoltata senza volere da Thomas e che scatenerà la rabbia della Hayes contro la Logan e che portare le due donne a diventare di nuovo nemiche, stavolta per colpa dei loro figli.

Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke ha paura che Thomas stia plagiando Hope

Vi abbiamo già anticipato che negli Stati Uniti sono andate in onda le puntate che hanno visto Hope e Thomas passare la notte insieme a San Francisco, rischiando di dover dormire fuori casa e far infuriare Liam. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che al ritorno a casa della figlia, Brooke cercherà di capire cosa sia successo tra lei e il Forrester durante il viaggio di lavoro. La Logan vorrà sapere tutto di quella sera in cui la sua bambina ha rischiato di far arrabbiare suo marito e di farlo impazzire. Quando arriverà nel suo studio la troverà in compagnia del suo “malvagio” collega e la sentirà tessere le sue lodi di grande artista e di uomo cambiato. A Brooke non piacerà per nulla sentire Hope parlare così di Thomas e, una volta sola con lei, le chiederà se il designer non sia riuscito ancora una volta a farle il lavaggio del cervello.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope rivela a Brooke di provare dei sentimenti per Thomas

Hope zittirà sua madre dicendole che Thomas non ha fatto nulla per plagiarla e che anzi si è persino preoccupato che lei tornasse il più in fretta possibile a casa. La ragazza farà capire alla madre che il vero problema per il matrimonio con Liam non è il Forrester bensì proprio lei. Le confesserà di provare dei sentimenti per il designer e di non riuscire a soffocarli. La bionda rabbrividirà e la sua bambina comincerà a dire di pensare ancora che Thomas sia un manipolatore e un pazzo, senza sapere che proprio in quel momento, il figlio di Ridge passerà davanti al suo ufficio e sentirà i complimenti poco lodevoli della sua ex moglie. I due ragazzi riusciranno a chiarirsi solo dopo ma lo stilista, colpito e affondato, racconterà a sua madre tutto e le dirà di essere certo che la Logan junior si sia riferita a lui in quel modo, per rincuorare Brooke.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Taylor furiosa con Brooke per quello che pensa di Thomas

Prima di raggiungere suo figlio e di scoprire della conversazione tra Hope e sua madre, Taylor si tratterrà a parlare con Brooke di suo figlio e dei suoi progressi. La Logan non farà ovviamente menzione di quello che la sua bambina le ha riferito e farà finta di credere che Thomas sia davvero cambiato. Sarà questo atteggiamento che farà infuriare la Hayes, quando il suo primogenito le rivelerà di aver sentito Hope e Brooke parlare male di lui e di essere convinto che la figlia di Deacon stesse cercando di rincuorare la sua mamma. Taylor penserà che l'atteggiamento della sua nuova amica sia sbagliato e che non dovrebbe più attaccare di suo figlio. La dottoressa andrà su tutte le furie e non perdonerà la Logan senior per avere ancora dei preconcetti sul suo figliastro, senza neanche permettergli di ravvedersi.

Anticipazioni e Trame Americane Beautiful: L'amicizia tra Brooke e Taylor è in pericolo

Taylor correrà a mettere in chiaro questa situazione con Brooke e si infurierà con lei per non averle detto nulla e per aver finto anzi di essere d'accordo con lei, sul fatto che Thomas potesse essere cambiato. La dottoressa sarà delusa dalla sua amica e la Logan dovrà trovare presto una soluzione per impedire che la loro amicizia finisca per un malinteso. Non potrà certo rivelarle che Hope sia invaghita del suo ex marito e non potrà ovviamente neanche negare di non fidarsi al 100% del giovane Forrester. Insomma, il rapporto tra Taylor e Brooke potrebbe tornare quello di una volta, con le due donne nemiche per la pelle.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.