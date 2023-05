Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Thomas e Hope passano la notte insieme!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Thomas e Hope passeranno la notte insieme a San Francisco. Liam, pazzo di gelosia, non saprà che fare. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che i peggiori incubi di Liam si avvereranno. Hope e Thomas saranno costretti a passare la notte insieme a San Francisco. I due non potranno tornare a casa, come promesso, a causa di un problema al loro aereo privato. La Logan dovrà avvertire suo marito e lo Spencer andrà su tutte le furie.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope e Thomas partono per un viaggio di lavoro

Il triangolo amoroso tra Thomas, Hope e Liam, è destinato a diventare bollente. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che la Liam dovrà sopportare che sua moglie continui a lavorare insieme al Forrester, nonostante lui sia del tutto contrario. Le sue paure, come vi abbiamo raccontato, avranno un fondamento ma stavolta a mettere in pericolo il matrimonio tra la Logan e lo Spencer, sarà la stessa Hope. Sarà lei infatti a cominciare a provare un'inaspettata attrazione per il suo ex marito e a far preoccupare persino Steffy. Le cose degenereranno quando la figlia di Brooke si troverà a San Francisco, da sola con Thomas, dopo essere partita con lui per un viaggio di lavoro.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope e Thomas costretti a passare la notte insieme

Vi abbiamo già anticipato, grazie agli spoiler americani, che Hope capirà di essere attratta da Thomas. Steffy si accorgerà di tutto e metterà in guardia la sua sorellastra, intimandole di non giocare con i sentimenti né di suo fratello né di Liam. La Logan le prometterà di stare attenta ma soprattutto le assicurerà di amare suo marito e di non voler rovinare la loro bella famiglia. Ma un viaggio di lavoro potrebbe costarle caro. Si troverà infatti costretta a passare la notte insieme a Thomas, dopo aver scoperto che l'aereo privato su cui viaggiano, non potrà partire per un problema tecnico. La stilista dovrà trovare un alloggio per la serata ma soprattutto informare Liam, che sarà furente.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam furioso contro Hope. La ragazza cederà all'attrazione per Thomas?

Hope e Thomas scopriranno che l'aereo privato della Forrester non potrà partire per l'orario previsto, a causa di un problema tecnico. Purtroppo per loro, nessun aereo di linea avrà posti disponibili per riportare almeno Hope a casa e la ragazza dovrà informare Liam di quanto sta succedendo. Lo Spencer andrà su tutte le furie e comincerà a pensare che Thomas approfitterà di certo di questo momento, per provarci di nuovo con sua moglie. A calmare il figlio di Bill ci penserà Steffy. La ragazza, preoccupata quanto lui dopo aver notato l'attrazione della sorellastra per il suo amato fratellone, tenterà di rasserenare l'ex marito, assicurandogli che non accadrà niente di tutto quello di cui ha paura. Dovrà avere fiducia. Peccato però che, a San Francisco, le cose prenderanno una piega inaspettata. Hope tornerà a provare un forte trasporto verso il padre di Douglas e, dopo un abbraccio molto stretto tra i due, lo guarderà con desiderio. Cederà a questo strano e inaspettato sentimento oppure saprà resistere? E Liam, una volta che i due saranno tornati, sarà in grado di non dare di matto e di non spingere sua moglie tra le braccia del nemico, con il suo comportamento eccessivamente possessivo?

