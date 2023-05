Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Liam spingerà Hope tra le braccia di Thomas!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la situazione tra Hope, Thomas e Liam peggiorerà a causa dello Spencer. Sarà lui, con il suo comportamento, a spingere la Logan tra le braccia del Forrester. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci anticipano che la situazione tra Hope, Liam e Thomas degenererà e sarà tutta colpa dello Spencer. Sarà infatti lui, con il suo comportamento aggressivo e ossessivo nei confronti della moglie, a spingerla tra le braccia del Forrester, per cui continuerà ad avere un'attrazione (fatale), esattamente come notato da Steffy. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà negli episodi che andranno in onda negli Stati Uniti in questi giorni e che vedremo molto presto anche su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope ossessionata da Thomas. Steffy la mette in guardia

Vi abbiamo già rivelato, grazie alle anticipazioni americane di Beautiful, che Steffy dirà basta e aggredirà Hope, accusandola di giocare con il fuoco e di illudere Thomas. La Forrester noterà un atteggiamento piuttosto ambiguo da parte della sorellastra e capirà che la giovane è attratta da suo fratello. Steffy metterà le cose in chiaro con lei e le chiederà di non illudere il suo ex e di tenere fede alle promesse fatte a Liam. Hope si affretterà a rassicurarla e le dirà che mai e poi mai farà del male a suo marito e alla sua famiglia, che ama tantissimo. Per questo si impegnerà a passare sempre più tempo con loro.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope tenta di dimenticare Thomas ma...

Colpita dalla parole di Steffy e soprattutto consapevole di non riuscire a togliersi dalla testa Thomas, Hope cercherà di passare sempre più tempo con Liam. La ragazza farà di tutto per stare in compagnia del marito e recuperare la loro passione ma, ve lo anticipiamo, non riuscirà a dimenticare il Forrester. Il suo pensiero continuerà a fare capolino e a disturbarla. A peggiorare la situazione ci si metterà un imprevisto viaggio di lavoro, che la costringerà a partire insieme al collega, per occuparsi della Hope for the Future. Liam non sarà per nulla contento di questo e nonostante sia continuamente rassicurato sul fatto che il Forrester non farà nulla per rovinare il loro matrimonio, tornerà a tormentare la moglie, con le sue insicurezze e le sue continue richieste di chiudere i rapporti con lo stilista. Sarà questo comportamento che darà alla Logan il colpo di grazia.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam spinge Hope tra le braccia di Thomas

Liam non riuscirà a trattenere la sua rabbia nei confronti di Thomas e pungolerà più e più volte Hope. Questo atteggiamento, oppressivo e fin troppo preoccupato, finirà per stancare Hope. La ragazza ribadirà più volte al marito di non volere accanto una persona oppressiva e che la controlli ogni minuto. Lo Spencer non si tratterrà dall'essere proprio così e spaventato che il Forrester possa non essere davvero cambiato come dice, continuerà a tormentare la consorte. Stanca di questo atteggiamento e sempre più oppressa dai sensi di colpa, Hope si riavvicinerà a Thomas e per lasciarsi coinvolgere dalla sua ritrovata calma e serenità. Liam si accorgerà in tempo dei suoi errori e lascerà che la sua amata si convinca che l'uomo giusto per lei sia lo stilista della sua collezione? E con questa situazione in atto, si tornerà a parlare di un triangolo amoroso, che vedrà il ritorno della love story tra Steffy e Liam?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.