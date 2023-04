Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Taylor si prende la sua rivincita su Sheila. La sua vedetta sarà tremenda!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Taylor avrà modo di vendicarsi di Sheila. La Hayes, accompagnata da Bill, farà visita alla Carter in prigione e le dirà come intende fargliela pagare. Ecco cosa vedremo molto presto nelle puntate della Soap, in onda su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Taylor avrà modo di vendicarsi di Sheila. A darle questa opportunità ci penserà Bill, determinato – come lei – a vedere la Carter distrutta per sempre. Ma cosa vedremo esattamente nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5 e andate in onda nelle scorse ore negli Stati Uniti?

Anticipazioni Americane Beautiful: Taylor pronta alla rivincita

Le Anticipazioni Americane ci hanno già rivelato che per Sheila sarà la fine. In alcuni nostri articoli precedenti vi abbiamo raccontato di come la Carter, dopo aver seminato il terrore per mesi, verrà annientata. A darle il colpo di grazia sarà Deacon, che si scoprirà essersi messo d'accordo con Ridge e Bill, per sbatterla nuovamente in prigione. Per Taylor giungerà quindi la liberazione da ogni timore e pericolo. La Hayes verrà rassicurata da Bill Spencer, che il loro momento di tensione, non uscirà mai allo scoperto e che l'FBI non tornerà a indagare sulla sparatoria. Per la dottoressa sarà quindi un momento di grande rivincita personale ma anche sentimentale.

Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor e Brooke per sempre amiche?

Taylor troverà finalmente la pace e non sarà nemmeno più preoccupata per la sua situazione sentimentale. La Hayes non sarà più ossessionata da Ridge ma soprattutto si convincerà che la sua amicizia con Brooke sia davvero sincera. La Logan continuerà infatti a prometterle di non riavvicinarsi al suo ex marito e di rimanere fedele alla loro promessa di dare precedenza alla loro nuova amicizia e non all'uomo che le ha sempre divise. E Brooke sembrerà davvero sincera, visto che – nonostante una situazione imbarazzante vissuta con il Forrester – non cadrà in tentazione. Ma Taylor avrà modo di prendersi pure una vendetta e sarà davvero pungente.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Taylor giura a Sheila che nessuno mai si ricorderà di lei

Taylor avrà occasione di vendicarsi di Sheila e di comunicarle, personalmente, come intende punirla per aver fatto soffrire la sua famiglia. L'opportunità gliela procurerà Bill, che le comunicherà di aver ottenuto un colloquio con la Carter e di volere che lei lo accompagni. La dottoressa non se lo farà ripetere due volte e una volta che saranno in prigione, davanti alla rossa, la Hayes tirerà fuori una lingua biforcuta, forse mai vista. Dirà alla malefica di avere intenzione di cancellarla dalla memoria di tutti. Nessuno la nominerà, nessuno vorrà ricordarsi di lei e Hayes – il loro nipote – non saprà neanche della sua esistenza. Questa sarà la punizione per aver tentato di uccidere Steffy e persino Finn. Taylor sarà pungente, tagliente e malefica quanto lei... e con grande soddisfazione.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.