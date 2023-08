Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Steffy non perdona Finn e Ridge si schiera dalla parte di Liam!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Ridge sarà molto deluso dall'atteggiamento di Finn mentre non si stupirà di scoprire che Liam sia ancora innamorato di sua figlia. Intanto Steffy deciderà di non perdonare Finn. Ecco cosa sta succedendo nelle puntate americane della Soap.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci lasciano con il fiato sospeso e senza grandi speranze per il matrimonio tra Steffy e Finn. La Forrester non ha voluto perdonare il marito e non è voluta tornare a casa con lui e a peggiorare la situazione ci si è messo Ridge, che sembra proprio fare il tifo per Liam. Ma cosa è successo? Scopriamolo nel dettaglio.

Anticipazioni Americane Beautiful: Finn promette a Steffy di tenere Sheila lontano da loro

Steffy se n’è andata di casa, ormai convinta che Finn non sia in grado di proteggere né lei né i bambini. La ragazza sta dando retta a Liam, che l’ha messa in guardia dal marito e teme che il suo amato consorte non riuscirà a liberarsi dello spauracchio di Sheila e anzi che possa provare per lei dell’affetto. Finn si è presentato a casa di Eric per chiederle perdono e per convincerla che i suoi sentimenti per la Carter non andranno oltre il loro abbraccio. Il dottore non ha potuto negare di sentire un trasporto per la sua madre naturale ma ha confermato di essere in grado di tenerla lontana nonostante quello che è successo e di poterlo fare grazie al grande amore che prova per sua moglie, per Kelly e per Hayes.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy non perdona Finn e non torna a casa con lui

Steffy non si è lasciata convincere a tornare a casa con Finn. La ragazza ha ribadito al marito di non riuscire a togliersi dalla mente l'immagine di lui che abbraccia Sheila e Kelly che rischia di affogare. La ragazza è più che certa di amare il consorte ma di non potere ancora fidarsi di lui. Per questo lo ha rispedito a Malibù con un nulla di fatto e con il cuore spezzato. Chi potrebbe essere felice di questa scelta, oltre a Liam, è Ridge. Il Forrester è sembrato infatti più che contento di una dichiarazione dello Spencer e lo rivelerà a Brooke.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge dalla parte di Liam. Brooke è preoccupata

Liam vorrebbe una chance con Steffy. Il ragazzo lo ha rivelato sia alla Forrester che a suo fratello Wyatt e persino a Ridge. Il Forrester ha voluto scoprire cosa lo Spencer provi esattamente per sua figlia e se i sospetti di Hope – ora invischiata in una strana relazione con Thomas – siano fondati. Lo stilista non è rimasto sorpreso di sapere che Liam sia ancora innamorato di Steffy e anzi è sembrato persino contento che il giovane figlio di Bill voglia proteggere così tanto la sua bambina e che stia combattendo per tenerla al sicuro da Sheila. Chi invece lo ha deluso è Finn. Ridge ha rivelato a Brooke di non capire come il medico, che ha sempre ritenuto essere una persona intelligente, possa ancora credere alle parole di una pazza assassina, anche se si tratta della sua madre naturale. Ma le ha detto anche di aver saputo che Hope non si sbagliava per nulla e che Liam è ancora legato a Steffy e che vuole un’altra opportunità con lei. Brooke è impallidita e non si è fatta scrupolo di dire al marito di tifare ancora per il matrimonio tra sua figlia e il padre di Beth. Chi la spunterà?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.