Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Sheila sicura di uscire di prigione grazie a una nostra vecchia conoscenza!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Sheila chiederà aiuto a una nostra vecchia conoscenza e sarà sicura che, con il suo intervento, potrà uscire di prigione. Ma chi sarà? Scopriamo insieme cosa vedremo molto presto nelle puntate della Soap, in onda su Canale5.

Sheila Carter è sempre in grado di far uscire un coniglio dal cilindro e fare le sue perfide magie per uscire dai guai. Anche stavolta la malefica rossa sembra avere un piano per sfuggire alla giustizia e farsi scarcerare. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Sheila si metterà in contatto con una nostra vecchia conoscenza, che potrebbe davvero aiutarla a tornare in libertà. Ma chi sarà?

Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila non si perde d'animo. Uscirà di prigione

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che Taylor si prenderà la sua vendetta contro Sheila e che Deacon le chiederà perdono per averla fatta finire dietro le sbarre. Ve lo abbiamo raccontato in alcuni nostri precedenti articoli e abbiamo sempre avuto paura che la malefica rossa potesse sconvolgerci con qualche piano dei suoi, per uscire di prigione. Ebbene, le ultime informazioni di cui veniamo a conoscenza, direttamente dagli Stati Uniti, ci confermano che i nostri timori potrebbero realizzarsi. La Carter ha già trovato una persona che potrebbe assicurarle la libertà, alleandosi con lei e scagionandola da almeno una delle accuse. E questo personaggio è una nostra vecchia conoscenza, uscita di scena da qualche tempo e forse decisa a riprendere il suo posto.

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila chiama Jack Finnegan in suo soccorso

Come avrete capito dal titolo di questo paragrafo, la persona che potrebbe aiutare Sheila, è Jack Finnegan. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il padre di Finn verrà chiamato dalla Carter, o meglio la rossa gli invierà una mail invitandolo a farle visita, per parlare di una questione molto urgente, che riguarda il loro figlio. L'uomo, ormai reietto e allontanato dalla sua famiglia, si lascerà convincere a presentarsi in carcere e capirà che la donna ha bisogno di lui, per conquistare la libertà. Ma lui accetterà?

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Jack aiuterà Sheila?

Tra Jack e Sheila, ormai lo sappiamo anche in Italia, c'è stato una torbida relazione segreta. La scoperta che il padre di Finn sia davvero il suo papà biologico e che abbia mentito per tutti questi anni, ha rovinato la famiglia del dottore e ha allontanato Li da lui. Sheila giocherà questa carta in suo favore, spingendolo a darle una mano, per riconquistare il loro posto nella vita del loro bambino. Jack è infatti un avvocato penalista e chi meglio di lui potrebbe scagionare la Carter da almeno un capo d'accusa e chissà magari anche a far cadere tutti gli altri o a metterli almeno in discussione e guadagnare la libertà vigilata. Insomma Sheila potrebbe cavarsela anche questa volta!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.