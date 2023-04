Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Deacon chiede perdono a Sheila mentre Bill torna alla carica con Katie!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Deacon, schiacciato dai sensi di colpa, andrà in prigione da Sheila, per chiederle perdono. Bill intanto cercherà di riconquistare Katie. Ma scopriamo nel dettaglio cosa potrebbe succedere nelle trame della Soap.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Deacon potrebbe fare un passo indietro con Sheila. Lo Sharpe, dispiaciuto di aver incastrato la Carter, andrà a trovarla in prigione, per assicurarsi che stia bene e per scusarsi con lei. Intanto Bill, dopo aver accompagnato Taylor al colloquio con la malefica rossa, tornerà alla carica con Katie, nonostante la presenza di Carter.

Anticipazioni Americane Beautiful: Deacon dispiaciuto per Sheila

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che per Sheila sarà la fine. In alcuni nostri articoli precedenti vi abbiamo raccontato di come la Carter verrà incastrata da Deacon, d'accordo con Ridge e Bill. Lo Sharpe però, sin da subito, si sentirà in colpa per aver tradito la fiducia della rossa e non riuscirà più a trattenersi. Dalle puntate che sono andate in onda in questi giorni negli Stati Uniti, abbiamo scoperto che Deacon, dopo aver parlato a lungo con Hope – fiera che suo padre abbia aiutato a catturare Sheila – deciderà di far visita alla sua ex amante per chiederle perdono.

Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon chiede perdono a Sheila

Hope si complimenterà con suo padre per aver aiutato Ridge e Bill a catturare Sheila. La ragazza chiamerà il suo papà “eroe” ma Deacon non riuscirà a esserne del tutto contento. Lo Sharpe continuerà a sentire un forte senso di colpa per quello che ha fatto alla Carter e non riuscirà più a trattenere questo sentimento. Una volta che sua figlia se ne sarà andata, deciderà di andare in prigione e di chiedere un colloquio con la rossa. Faccia a faccia con lei, le dirà di provare dei forti sentimenti per lei e di essere stato costretto a incastrarla, per non finire lui nei guai. Il barista le chiederà perdono, sperando che la donna riesca almeno a non odiarlo e capisca, anche se in parte, che non poteva fare altrimenti. Sheila, davanti a questa dichiarazione, cercherà di approfittarne e tirerà fuori qualche altro piano dal cilindro?

Trame e Anticipazioni Beautiful: Bill torna alla carica con Katie

Mentre Deacon sarà a colloquio con Sheila, Bill tornerà alla Forrester Creations per parlare con Katie. Lo Spencer vorrà giocarsi il tutto e per tutto con la sua ex moglie e tentare di riconquistarla. La troverà però in compagnia di Carter. Il magnate non si tirerà indietro davanti al Walton e comincerà a rivelare alla sua ex di amarla ancora e di volere che loro due tornino insieme. Bill affermerà con forza di aver finto di sostenere Sheila anche per dimostrare alla sua famiglia di essere davvero cambiato e di essere pronto a fare sul serio. Katie rimarrà molto colpita mentre Carter, come prevedibile, sbufferà davanti alle dichiarazioni del suo rivale, ritenendole false e ipocrite come sempre. Dollar Bill però non demorderà e ribadirà di non volersene andare da là senza una risposta della Logan, convinto che lei sia ancora innamorata di lui.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.