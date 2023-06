Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Hope a letto con Thomas a Roma… ma è solo una fantasia!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope sognerà lei e Thomas a letto insieme a Roma. Cosa sta succedendo alla Logan? Le cose si stanno complicando? Scopriamo insieme cosa vedremo molto presto nelle puntate della Soap in onda su Canale5.

Il triangolo amoroso tra Thomas, Hope e Liam si fa molto complicato. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che i nostri protagonisti sono pronti a volare a Roma, per la presentazione della nuova collezione della Hope for the Future. Hope e Thomas sono entusiasti di questa nuova avventura, grazie alla quale potranno dimostrare il loro grande valore artistico. La Logan però si renderà conto di essere fin troppo felice di partire per l’Italia insieme al Forrester e immaginerà di andare a letto con lui.

Anticipazioni Americane Beautiful: Liam prega Hope di escludere Thomas dal viaggio in Italia

Liam non riesce a crederci e non si toglie dalla testa le parole di Steffy, che gli ha rivelato di avere intuito che Hope provi attrazione per Thomas. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che lo Spencer tornerà alla carica con sua moglie e continuerà a chiederle di allontanarsi dal Forrester, una volta per tutte. Il ragazzo arriverà persino a pregarla di partire per Roma senza di lui, facendo infuriare la Logan. Hope gli ricorderà infatti che Thomas ha tutto il diritto di andare in Italia con lei non solo perché è il lead designer della sua collezione – e merita di ricevere pure lui gli applausi del pubblico – ma anche perché è un componente della famiglia Forrester. Liam non potrà controbattere e Hope continuerà a organizzare il suo viaggio di lavoro, piuttosto infastidita dalle intromissioni di suo marito.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope sconvolta dalle parole di Brooke

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope sarà tormentata pure da Brooke. Dopo aver gelato Liam dicendogli che non ha alcuna intenzione di escludere Thomas dal viaggio per Roma, dovrà affrontare sua madre. La Logan senior la informerà di avere intenzione di partire pure lei per l’Italia… per tenerla d’occhio. La ragazza sarà infastidita da questa dichiarazione e non capirà perché sua madre debba controllare lei e Thomas. La cosa non le farà per nulla piacere e non riterrà necessario questo accanimento che pare aver contagiato sua madre e suo marito. Ma presto capirà che forse queste preoccupazioni hanno un fondamento.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope sogna di andare a letto con Thomas a Roma

Hope chiederà a Brooke di smetterla di preoccuparsi ma soprattutto di non ripeterle più di doverla controllare. Lei non tradirà mai suo marito e terrà fede ai suoi voti nuziali. Ma una volta rimasta sola, si ritroverà a pensare a Thomas e a lei a Roma, in intimità. Hope sognerà di lasciarsi andare tra le braccia del Forrester e di fare l’amore con lui, estasiata dalle bellezze e dal romanticismo della Capitale. La stilista cercherà di riprendere il controllo di sé e spaventata da quello che ha appena sognato, si troverà a urlare un NO di terrore.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.