Beautiful Anticipazioni: Hope cederà al fascino di Thomas e lascerà Liam? Ecco le nostre previsioni

Hope e Thomas finiranno per stare insieme oppure Liam riuscirà a convincere sua moglie ad allontanarsi dal Forrester. Ecco le nostre previsioni su quello che succederà ai personaggi della Soap, che vedremo presto aggirarsi tra le bellezze di Roma.

Hope cederà al fascino di Thomas o rimarrà fedele a Liam? È la domanda che ci facciamo ormai da diverso tempo e a cui stiamo cercando di dare una risposta. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci fanno sempre più sospettare che la Logan, prima o poi, finirà davvero tra le braccia del muscoloso Forrester e che Liam dovrà leccarsi le ferite, aiutato da Wyatt e forse anche da Steffy. Come andrà a finire lo scopriremo molto presto ma intanto ecco le nostre supposizioni a riguardo e anche qualche spoiler sugli episodi “italiani” della Soap.

Anticipazioni Beautiful: Hope sogna di fare sesso con Thomas

Vi abbiamo anticipato che Hope sognerà di fare l'amore con Thomas. Quest'ultima anticipazione americana ci ha fatto tintinnare le antenne e ci ha sempre più convinto che qualcosa tra la Logan e il Forrester succederà... e a breve. Siamo sempre stati piuttosto curiosi di sapere se l'integerrima Hope Logan, paladina del non tradimento, potesse prima o poi sviluppare il gene malandrino di sua madre, e ora pare proprio che la valley abbia una nuova wild girl. Ad accorgersene è stata pure Brooke, che ha cominciato a sospettare che sua figlia si stia perdendo dietro a un bad boy e che ne sia affascinata quanto lo è stata lei. E noi siamo d'accordo con questa analisi fatta dalla bionda e temiamo che Hope caschi nelle stesse trappole amorose di sua madre.

Beautiful: Hope cederà a Thomas durante il viaggio a Roma?

Quello che pensiamo è che Hope potrebbe cedere e cadere tra le braccia di Thomas proprio durante il viaggio di lavoro a Roma, a cui parteciperà pure Liam. Dalle immagini degli episodi italiani della Soap, trapelate negli ultimi giorni, abbiamo visto Hope e Thomas su una terrazza sui tetti di Roma. Un location molto romantica, visto la bellezza dei cieli della Capitale e delle sue magnifiche cupole, che potrebbe far accadere l'impensabile o l'inevitabile. E la presenza di Liam in Italia potrebbe dare più fastidio che felicità a Hope, che potrebbe sentirsi controllata. Nelle ultime anticipazioni americane, la piccola Logan ha chiaramente fatto capire a sua madre di non voler essere un'osservata speciale durante la presentazione della sua collezione e certamente non vorrà che né Brooke né Liam siano i suoi secondini. Insomma ci sembra proprio che la giovane stilista voglia respirare aria di libertà e che suo marito stia diventando troppo oppressivo e paranoico per lei.

Beautiful Anticipazioni: Hope tradirà Liam per via del suo comportamento oppressivo?

Ci sembra insomma che Hope voglia essere libera di esprimersi e dopo la paura di perdere la Hope for the Future, ora non desideri altro che restituire alla sua linea il lustro di una volta. Ma Liam non pare capirlo e tormentato dalla sua ossessione per Thomas, continua e probabilmente continuerà a pungolarla affinché rinunci al Forrester. Ma per la bionda, licenziare il suo lead designer significherebbe chiudere la sua collezione e dire addio al lavoro di una vita. Hope insomma secondo noi, finirà per stancarsi di questa pressione che le sta facendo suo marito e già ora mostra segni di cedimento verso Thomas, che invece condivide con lei gli stessi sogni di gloria e di successo. Per Hope il figlio di Ridge è e sarà sempre più importante e forse l'attrazione che prova per lui in questo momento è proprio motivata dal fatto che il giovane, diversamente dagli altri, non voglia condizionare la sua vita. Insomma Thomas Forrester si sta trasformando lentamente nell'uomo dei suoi sogni... erotici e non!

