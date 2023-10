Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Hope in preda al panico. Deacon le rivela di amare Sheila!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope, messa in allarme da Finn, ha raggiunto casa di suo padre e ha scoperto che lui e Sheila si amano. Sconvolta e piena di orrore, ha giurato di allontanarsi da lui se continuerà a frequentare la Carter. Ecco cosa sta succedendo nelle puntate della Soap...

Hope è piena di orrore. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Logan ha scoperto che suo padre ha una relazione con Sheila e, come era prevedibile, non ha preso per nulla bene questa novità. La ragazza è delusa dal comportamento del padre e dalla strana fiducia che lui ripone nella Carter, una spietata assassina, che ha perseguitato Brooke per anni. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo negli episodi in onda negli Stati Uniti e cosa vedremo presto su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Finn mette la pulce nell’orecchio a Hope

Hope ha deciso di andare a casa di suo padre dopo uno strano e inaspettato incontro con Finn, alla Forrester Creations. La Logan è rimasta piuttosto stupita che il Finnegan abbia bussato alla porta del suo studio e che abbia voluto parlarle di qualcosa di molto urgente. Il dottore, in realtà, non ha avuto il coraggio di rivelarle tutto ma l’ha spinta ad andare a trovare Deacon per parlargli. Hope ha compreso che qualcosa bolle in pentola e incuriosita dalle sue parole, gli ha dato retta, arrivando nell’appartamento dietro a Il Giardino e scoprendo una novità orripilante.

Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon rivela a Hope di amare Sheila

Hope ha beccato Deacon e Sheila insieme ed è rimasta senza parole. La ragazza è sbiancata soprattutto dopo aver saputo la verità su quello che sta succedendo nella vita del padre. Deacon le ha confessato di essersi innamorato della Carter, di averle chiesto di sposarlo e di avere in mente un futuro radioso insieme. Il barista ha poi confermato di essere sicuro che la rossa si sia redenta e che possa cambiare, così come ha fatto lui. Con queste dichiarazioni ha cercato di convincere sua figlia a non giudicarli male e anzi ad accettare il loro amore.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope minaccia Deacon di non farsi vedere mai più

Hope non ha ovviamente creduto, neanche un momento, che Sheila possa essere davvero cambiata e che non faccia più del male a nessuno. La ragazza ha ribadito al padre di non voler più vedere la Carter e lo ha pregato di liberarsi di lei, prima che possa succedere qualche altro grave “incidente”. La giovane ha però ricevuto un secco rifiuto dal suo papà, che l’ha alla fine costretta a minacciarlo di non farsi vedere più e di perdersi per sempre di vista. Delusa e amareggiata, Hope ha lasciato l’appartamento paterno per correre da Finn e confidarsi con lui, l’unico capace di capirla e il solo a vivere una situazione come la sua. I due ragazzi si faranno sempre più vicini… nascerà qualcosa tra loro?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.