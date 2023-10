Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Hope e Finn pericolosamente vicini. C'è amore nell'aria?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che tra Hope e Finn c'è una grande sintonia. Tra loro potrebbe scoppiare l'amore? Ecco cosa sappiamo sulle prossime puntate della Soap, in onda in Italia su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelato che Finn ha preso molto a cuore la relazione tra Hope e Thomas e non ha nascosto alla Logan di essere preoccupato per lei. Tra i due ragazzi c’è grande sintonia e sembrano avere molte cose in comune… forse anche troppe. Possibile che tra loro possa nascere qualche sentimento d’amore e complicare le cose tra le mura della Forrester Creations?

Anticipazioni Americane Beautiful: Finn mette in guardia Hope da Thomas

La relazione tra Hope e Thomas non piace proprio a nessuno, eccezion fatta per Douglas. La Logan sta combattendo per non farsi condizionare dalle opinioni degli altri ma se è riuscita, in parte, a mettere a tacere Brooke, non ha avuto la stessa forza o meglio la stessa intenzione, con Finn. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il buon dottore, al corrente di tutto, ha messo in guardia la sua amica dal cognato, spingendola a voler di più dalla vita e a non accontentarsi di un ragazzo squilibrato e capace di gesti immondi, anche se questi è innamorato solo di lei. Finn è stato molto chiaro; è convinto che Hope possa avere di meglio e che possa trovare la felicità, nonostante il suo passato travagliato con Liam.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke stupita dall’interesse di Finn per Hope

Hope è rimasta molto stupita da quanto Finn tenga a lei e alla sua felicità. La ragazza non si aspettava di certo che il marito di Steffy si preoccupasse così tanto di lei e andasse persino contro suo cognato. Anche Brooke è rimasta sorpresa di sapere che il marito di Steffy sia così attaccato a sua figlia e che i due abbiano così tanto in comune e ha cominciato a domandarsi se i due non siano più simili di quanto in realtà sembrerebbe. Hope si renderà presto conto che Finn potrà essere per lei un valido aiuto e correrà da lui quando farà una scoperta sconvolgente.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Finn invita Hope a parlare con suo padre

La scoperta che sconvolgerà Hope coinvolgerà Deacon e Sheila. La ragazza verrà a conoscenza che suo padre si è fidanzato con la Carter e che intende persino sposarla. Una cosa che la farà rabbrividire. A metterle la pulce nell’orecchio e a farle sospettare che qualcosa non stesse andando nel modo giusto e che ci fossero problemi, è stato Finn. Il giovane l’ha raggiunta alla Forrester Creations e l’ha invitata a recarsi a casa del padre, per parlargli. Ed è così che la piccola Logan ha seguito il suo consiglio e si ritroverà ad affrontare un incubo terrificante. Sconvolta e delusa, correrà di nuovo dal suo amico, per trovare consolazione e capire come possano agire per fermare i loro genitori, pronti a diventare marito e moglie. Ma i due ragazzi oltre a escogitare un piano per distruggere questo matrimonio, non capiranno per caso di essere attratti l’uno dall’altra? E se così fosse, come andrà a finire? Di certo non farà piacere né a Steffy né a Thomas!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.