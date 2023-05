Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Finn rovina il matrimonio con Steffy? Ecco cosa succederà...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci fanno tremare. Finn potrebbe fare qualcosa di molto avventato e mettere così in pericolo Steffy e la sua famiglia, rovinando così il loro matrimonio. Scopriamo insieme cosa potrebbe succedere nelle prossime puntate della Soap, presto in onda su Canale5.

Steffy e Finn sono destinati a divorziare? È da qualche tempo che le Anticipazioni Americane di Beautiful ci fanno sospettare che tra la Forrester e il dottor Finnegan possa succedere qualcosa di spiacevole e che Liam, deluso dal comportamento della moglie, possa riavvicinarsi alla sua ex moglie nonché madre della sua primogenita Kelly. Alcuni nuovi spoiler, sempre provenienti dagli Stati Uniti, ci fanno credere che Steffy possa allontanarsi da suo marito per colpa della perfida Sheila, sempre più decisa a uscire di prigione. Facciamo un po' di chiarezza in merito e capiamo meglio cosa potrebbe succedere nelle prossime puntate della Soap.

Anticipazioni Americane Beautiful: Finn fa visita a Sheila in carcere

Le anticipazioni americane di Beautiful ci hanno già rivelato che Sheila sarà sicura di uscire di prigione, grazie all'aiuto di una nostra vecchia conoscenza. Come vi abbiamo raccontato in un nostro articolo precedente, molto presto anche nelle puntate italiane della Soap, vedremo Sheila chiedere aiuto a Jack. Il padre di Finn, avvocato penalista, potrebbe riuscire a trovare qualche cavillo legale per far scarcerare la malefica rossa, che non si farà scrupolo di far leva sulla loro strana ma intensa storia d'amore e sul fatto di avere un figlio insieme. Successivamente, Sheila riuscirà persino a farsi visitare da Finn. Secondo gli spoiler la pazza convincerà il suo “bambino” a raggiungerla in prigione, con la scusa di un controllo medico. Il marito di Steffy, dopo averla salvata dall'infarto, è diventato il suo medico curante e per questo avrà la possibilità di entrare nella cella, senza tanti problemi.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn convince Jack ad aiutare Sheila?

Gli spoiler americani ci fanno supporre che Sheila giocherà la carta della pietà e stuzzicherà l'onore personale e professionale di suo figlio, portandolo persino a farsi aiutare. Per il momento rimangono solo supposizioni, non sono ancora andate in onda puntate di questo genere, ma secondo i pronostici potrebbe davvero succedere che Finn, ritenendo la madre biologica cagionevole di salute, possa davvero chiedere a suo padre Jack – a cui ancora pensa e a cui è ancora sentimentalmente legato – di aiutare la donna a uscire di prigione. E se così fosse, Steffy potrebbe dare di matto.

Anticipazioni e Trame Americane Beautiful: Steffy e Finn vicino al divorzio per colpa di Sheila?

Se davvero Finn aiutasse, per questioni mediche, Sheila a uscire di prigione, Steffy potrebbe veramente arrabbiarsi. La Forrester ha sempre giustificato in qualche modo le azioni di suo marito e anche quando il ragazzo salverà la madre biologica dall'infarto e dall'ira di Li, capirà il motivo delle sue azioni. Ma questa volta potrebbe essere molto diverso. La Forrester potrebbe non essere per nulla contenta di questa novità e accusare il consorte di essersi fatto ingannare un'altra volta. E qui potrebbe cominciare il triangolo amoroso, di cui abbiamo già parlato, tra lei, Finn e Liam, tornato alla carica con la sua ex, dopo aver perso la fiducia nei confronti di Hope, attratta da Thomas e forse caduta tra le sue braccia.

Leggi anche Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Finn lo ha fatto davvero. Ecco quale sarà il destino di Sheila!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.