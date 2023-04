Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Finn lo ha fatto davvero. Ecco quale sarà il destino di Sheila!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Finn deciderà di rianimare Sheila e di salvarle la vita, nonostante le richieste di Li. La buona azione del ragazzo sarà però ricompensata. Ecco cosa vedremo molto presto nelle puntate della Soap, in onda su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno lasciato con il fiato sospeso. Finalmente però scopriamo quale sarà il destino di Sheila e se Li e Finn lasceranno morire la Carter, vendicandosi di lei. Quello che abbiamo scoperto, lascerà senza parole anche voi, ne siamo certi.

Anticipazioni Americane Beautiful: Li spinge Finn a lasciare morire Sheila

Molto presto anche in Italia per Sheila arriverà il momento di pagare per tutti i crimini commessi. Le Anticipazioni Americane di Beautiful - e noi, in alcuni nostri articoli precedenti - ci hanno rivelato che Deacon consegnerà alla giustizia la Carter e che questa, poco prima di essere ammanettata – avrà un infarto. E ci siamo fermati a quando Li davanti alla malefica rossa, in arresto cardiaco, ha deciso di lasciarla morire. Negli episodi che arriveranno su Canale 5 tra circa un anno, vedremo la madre adottiva di Finn spingere il figlio a lasciar morire Sheila, senza intervenire per rianimarla. La dottoressa, piena di ira e di rancore verso la donna che ha tentato più volte di distruggere la sua famiglia, vorrà prendersi la sua vendetta e Finn rimarrà a guardarla, sbigottito ma anche piuttosto indeciso sul da farsi.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn decide di salvare Sheila

Finn rimarrà a guardare Li, ammutolito a causa di quello che starà succedendo davanti ai suoi occhi. La sua mamma adottiva lo spingerà a lasciar morire Sheila e a liberarsi una volta per tutte della loro nemica. Il dottore però non riuscirà a farlo e, con l'aiuto di un'infermiera, rianimerà la Carter, salvandole la vita. Finn si scuserà con Steffy per non aver scelto questo tipo di vendetta e la Forrester, capite le ragioni del marito, non gli porterà alcun rancore, anzi si congratulerà con lui per il suo buon cuore. In famiglia, tutti saranno orgogliosi del dottor Finnegan e quando scopriranno del piano di Bill e Ridge avranno molto da festeggiare.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy e Finn finalmente liberi dall'incubo di Sheila

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la buona azione di Finn – quella deontologicamente corretta – sarà ricompensata. Dopo aver salvato la vita a Sheila, Steffy e Finn torneranno a casa e Ridge avrà modo di rivelare loro di aver incastrato la Carter e che tutti i loro incubi sono finiti. I due ragazzi capiranno quindi perché, davanti alla porta della camera d'ospedale della malefica rossa, c'è un agente di polizia e scopriranno che Bill ha solo finto di essersi innamorato di lei. Per loro sarà una scoperta meravigliosa. Finn si scuserà ancora una volta per la sua buona azione ma tutti, compresi i suoi suoceri, non potranno che essere fieri di lui.

