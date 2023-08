Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Finn contro Liam. Lo scontro ha inizio!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Finn ha deciso di affrontare faccia a faccia Liam, dopo aver subito l'ennesima ramanzina sul suo comportamento. Ecco cosa sta succedendo nelle puntate della Soap ora in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo su Canale5.

Il momento che stavamo aspettando da giorni è arrivato. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Finn ha deciso di affrontare faccia a faccia Liam e di dirgli chiaramente che non permetterà mai e poi che lui riesca a separarlo da Steffy. Ma come andrà a finire lo scontro tra i due? Cosa sta succedendo davvero nelle puntate della Soap, ora in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo su Canale5? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Anticipazioni Americane Beautiful: Tutti contro Finn

Steffy ha lasciato la sua casa per trovare ospitalità e protezione a casa del nonno. La ragazza ora teme che suo marito non sia più in grado di proteggerla, esattamente come dice Liam. Le Anticipazioni Americane ci rivelano che il comportamento del dottore e la sua strana fiducia nei confronti di Sheila, sta preoccupando tutta la famiglia Forrester ma anche Li, la madre adottiva di Finnegan, che ha spinto il figlio a chiedere perdono alla moglie e ad abbandonare ogni tipo di legame con la Carter, prima che sia troppo tardi.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn giura di non perdere più Steffy

Il confronto con sua madre e successivamente con RJ, hanno spinto Finn a prendere coraggio e ad affrontare il suo rivale. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelato che il dottore, stanco di essere attaccato da tutti ma soprattutto certo che Liam stia facendo di tutto per portargli via Steffy, ha deciso di bussare alla Spencer Publications e di regolare i conti, una volta per tutte.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Finn aggredisce Liam

Finn si è presentato come una furia nell’ufficio di Liam e ha cominciato a urlargli contro, dicendogli di sapere perfettamente cosa abbia intenzione di fare. Il dottore ha accusato lo Spencer di tramare contro di lui per portargli via Steffy e di aver scelto di tornare alla carica ora, visto il suo divorzio con Hope. Liam ha ovviamente negato tutto e ha ribadito al suo nuovo rivale, di voler solo proteggere Kelly e Steffy da Sheila e da chi, evidentemente, si è bevuto il cervello. Finn è diventato minaccioso e ha urlato che ora per la Forrester ci sarà lui e solo lui le starà accanto. Lo scontro finirà in qualcosa di più grave e violento?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.