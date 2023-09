Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Eric chiede aiuto a RJ per tornare alla guida della Forrester Creations

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Eric ha bisogno di aiuto e per poter tornare in pista ma soprattutto per dare una sonora lezione a Ridge, ha chiesto a RJ di dargli una mano per una nuova collezione. Ecco cosa sta succedendo nelle puntate della Soap in onda negli Stati Uniti.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Eric ha deciso di passare all’azione e di far vedere a suo figlio Ridge, di essere ancora in grado di guidare l’azienda. Il Forrester senior ha però bisogno di aiuto e dopo aver ricevuto un netto rifiuto da parte del suo rampollo, ha deciso di rivolgersi a qualcun altro della sua famiglia: RJ. Scopriamo cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, in onda negli Stati Uniti e quali conseguenze potrebbe avere questa situazione.

Anticipazioni Americane Beautiful: Eric furioso contro Ridge. Non andrà in pensione!

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che Eric è molto deluso da Ridge. Padre e figlio si sono trovati a discutere sull’eventuale ritorno in pista del Forrester senior, con una nuova collezione da lui firmata. Ridge ha rivelato al padre di non essere per nulla entusiasta di un suo ritorno a lavoro e lo ha invitato a godersi il meritato riposo e la meritata pensione, uscendo definitivamente dagli uffici della casa di moda, ora in mano a lui e Steffy. Eric non ha potuto sopportare questo atteggiamento e ha ribadito al suo primogenito di essere in totale diritto di far uscire una sua linea e di creare quello che lui desidera. L’azienda porta ancora il suo nome e così sarà ancora per lungo tempo. Ma Eric è purtroppo perfettamente consapevole di avere un problema.

Beautiful Anticipazioni Americane: Eric ha bisogno di aiuto e si rivolge a RJ

Eric vuole dimostrare a tutti di non essere un ferro vecchio e di essere ancora in grado di creare una linea di moda meravigliosa ed esaltante, esattamente come suo figlio Ridge. Ma il Forrester nasconde un segreto, che da tempo lo ha costretto a farsi da parte come designer. Lo stilista lo ha finalmente rivelato e ha scelto di dirlo a suo nipote RJ. Eric ha deciso di uscire allo scoperto con il suo nipotino, per un motivo molto importante: ha bisogno del suo supporto. Dopo avergli confessato di non riuscire più a tenere una matita in mano, a causa di un’artrite destinata purtroppo a peggiorare, lo ha pregato di aiutarlo disegnando per lui. RJ ha accettato di diventare il suo aiutante ma ha anche promesso di non dire nulla a suo padre. Nessuno deve scoprire chi ha veramente disegnato la nuova collezione di Eric Forrester.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: RJ nuovo stilista di punta della Forrester?

Eric ha chiesto a RJ di disegnare per lui le sue creazioni, convinto che il nipote abbia l’estro artistico della famiglia e che sia talentuoso come lui e suo padre. Il ragazzo si è dimostrato tale e ha cominciato a mettere su carta le idee di suo nonno, dopo aver promesso di non dire nulla a Ridge. Il giovane ha però rivelato al suo nonnino di avere una soluzione per lui. Se non riuscirà ancora a prendere una matita in mano, nonostante i farmaci, potrà sempre imparare a usare il pc e i programmi di disegno elettronici. Eric è rimasto molto incuriosito da questa novità e tutto questo potrebbe causare molti guai sia a Ridge che a Thomas.

Se RJ ed Eric cominceranno a lavorare insieme, i due altri Forrester potrebbero avere dei grandi rivali e potrebbe scatenarsi una faida intestina alla famiglia. Insomma la situazione, alla Forrester Creations, potrebbe diventare molto pesante e mettere sia Ridge che Thomas in una posizione scomoda con un RJ, pronto a prendere il posto d’onore nell’eredità di suo nonno.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.