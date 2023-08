Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Eric deluso da Rigde. Ecco cosa sta succedendo

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Eric è rimasto molto deluso dal comportamento di Ridge. Ma cosa è successo negli episodi della Soap in onda negli Stati Uniti? Scopriamolo insieme.

Lasciamo per un momento il triangolo amoroso tra Liam, Steffy e Finn e occupiamoci di Ridge ed Eric, protagonisti di un accesa discussione riguardo al futuro della Forrester Creations. Le Anticipazioni Americane della Soap ci rivelano che padre e figlio si sono trovati in disaccordo e Ridge ha finito per ferire nel profondo il suo papà, impedendogli di esprimere la sua vena creativa e rifiutando di accettare i suoi consigli per la nuova collezione della casa di moda. Ma cosa succederà ora? Eric si vendicherà cambiando la sua eredità?

Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge pronto a lanciare la sua nuova collezione

Mentre continua la storia infinita tra Steffy, Finn e Liam e intanto che Taylor e RJ prendono posizione per proteggere Hope e Steffy, Ridge sta continuando a buttar giù bozzetti per la sua nuova collezione. Lo stilista vuole che le nuove uscite siano favolose, così come quelle delle Hope for The Future, il cui successo fa ancora eco. Il Forrester vorrebbe che il suo capo di punta fosse l’abito da sposa che ha disegnato per Brooke ma la Logan, benché abbia accettato di risposare il suo maritino, ha scelto di non indossare un vestito creato da Ridge ma di procurarsene uno da sola. Una scelta che ha lasciato interdetto il designer, che però alla fine ha dovuto cedere alle richieste della sua consorte.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge delude Eric

Ridge ha tutta l’intenzione di strabiliare i fan della Forrester Creations, con una collezione da urlo e non intende accogliere nessun tipo di consiglio, almeno non da Eric. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il Forrester senior è stato messo completamente da parte. Ridge ha rifiutato di lavorare insieme al padre, come un tempo, e ha fatto capire chiaramente a Eric che la sua era di stilista, è ormai finita. Una rivelazione che ha lasciato senza parole il capostipite della famiglia, che si è ritrovato estromesso dalla sua azienda, ancora prima di andare in pensione.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Eric sfiderà Ridge?

Ridge ha impedito che suo padre non solo si intromettesse nel suo lavoro ma che desse i suoi consigli sulla nuova collezione della Forrester Creations. Insomma lo stilista ha messo il suo papà in un angolo, accusandolo persino di avere idee vecchie e superate. Questo atteggiamento ha fatto infuriare il "vecchio" Forrester, che pretende rispetto e considerazione sia da suo figlio che da tutti i dipendenti della sua azienda. Sebbene Ridge sia ormai il capo della casa di moda, lui è ancora il suo fondatore e come tale esige di avere voce in capito. Il comportamento di Ridge potrebbe aprire molto presto una frattura tra lui ed Eric e mettere persino a rischio la sua stessa leadership nel marchio di moda, aprendo la strada – sono solo ipotesi – ai suoi figli. Thomas e Steffy potrebbero diventare gli unici veri eredi, senza passare dal loro padre, della Forrester e Ridge potrebbe essere escluso dall’eredità, per aver pestato i piedi a chi non doveva farlo.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.