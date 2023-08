Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Ecco chi potrebbe salvare il matrimonio di Hope e Liam

Anticipazioni TV

Il matrimonio tra Hope e Liam potrebbe essere salvato da un personaggio inatteso. Ma cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, in onda negli Stati Uniti? Scopriamolo insieme.

E se per il matrimonio di Hope e Liam non fosse ancora arrivato il momento di dire la parola “fine”? Alcuni spoiler americani sulla Soap Beautiful ci rivelano che c’è ancora un barlume di speranza per la coppia Logan/Spencer e che questo è rappresentato da un personaggio, attualmente assente dalle trame ma che sarebbe di ritorno a Los Angeles, a giorni. Di chi si tratta e cosa succederà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Beautiful: Per Hope e Liam c’è ancora speranza

Vi abbiamo raccontato, da poco, che Liam ha detto NO a Hope, ponendo fine al loro matrimonio e rivelando alla Logan di essere ancora innamorato di Steffy e di volerla riconquistare. Ma le trame di Beautiful riservano sempre sorprese e colpi di scena, tali da ribaltare teorie e situazioni ormai date per certe. Alcuni spoiler, provenienti dagli Stati Uniti, ci raccontano che il rapporto tra la Logan e lo Spencer potrebbe essere salvato da un personaggio ora assente nelle puntate in onda ma che, in passato, è stato determinante per molte vicende. Stiamo parlando di Douglas.

Beautiful Anticipazioni: Douglas convince Hope e Liam a tornare insieme

Attualmente, nelle puntate americane di Beautiful, Douglas non è a Los Angeles ma si trova in campeggio estivo. Il ragazzino si è perso persino la festa di compleanno della sua sorellina ma sembra destinato a farle un regalo molto più importante che la coda da sirena ricevuta in dono da zia Donna. Ebbene sembra proprio che il piccolo Forrester sia destinato a spingere mamma Hope e papà Liam a tornare insieme e a lasciare da parte ogni rancore per la felicità della loro famiglia. Questa ipotesi, che ancora non è stata confermata, non ci sembra poi così tanto assurda. Douglas, visto che Beth ha ormai compiuto 7 anni (la crescita improvvisa dei piccoli di Beautiful è un fenomeno ormai ben conosciuto dai fan della Soap), dovrebbe essere un giovanotto quasi adolescente, in grado di dire la sua. In verità il bambino ha sempre saputo cosa dire e fare e si è dimostrato fin troppo adulto per la sua età.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Douglas di nuovo contro Thomas?

Douglas potrebbe convincere Hope e Liam che quello che stanno facendo è davvero strano e assurdo e che la loro famiglia ne soffrirà moltissimo, Beth per prima. Il bambino, da sempre ascoltato, potrebbe fare centro e non prendere, ancora una volta, le difese del padre. Stavolta Thomas non ha però alcuna colpa e forse sarà pure d’accordo con il figlio e lascerà libera Hope per sempre. Padre e figlio potrebbero quindi trovarsi per la prima volta d'accordo anche se abbiamo l'idea che il bel Thomas abbia in serbo qualche sorpresa inaspettata e forse sconvolgente, che potrebbe metterlo fuori dai giochi definitivamente, senza nemmeno l'intervento del suo bambino.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.