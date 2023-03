Beautiful, Anticipazioni e Trame Americane: Carter e Katie non hanno futuro. Un uomo dal passato minaccia il loro amore

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che per Carter e Katie potrebbe non esserci un futuro roseo. La loro coppia potrebbe essere minacciata dall'arrivo di un uomo dal passato. Ecco cosa potremmo vedere molto presto su Canale5

Spulciando tra le Anticipazioni Americane di Beautiful ci siamo imbattuti in una notizia che ci ha fatto venire i brividi. Secondo alcuni spoiler, provenienti direttamente dagli USA, la coppia Carter/Katie potrebbe essere destinata a non durare. Dopo diversi tira e molla, i due potrebbero separarsi a causa di un uomo del passato, libero di corteggiare la Logan. Ma vediamo nel dettaglio cosa potrebbe succedere.

Anticipazioni Americane Beautiful: Katie e Carter innamorati

Nelle puntate italiane di Beautiful abbiamo già notato che tra Carter e Katie c'è una grande simpatia e una forte attrazione. Non sono ancora però maturi i tempi per una relazione tra loro. Carter infatti, in Italia, sta ancora digerendo la fine della sua relazione con Quinn e ha appena baciato Paris. Negli Stati Uniti le cose invece sono diverse. Le puntate americane della Soap, in avanti rispetto a noi di poco più di un anno, ci mostrano il Walton e la Logan uniti più che mai. I due si stanno frequentando ormai da tempo ma non hanno ancora fatto un passo definitivo, per sancire la loro unione, ancora scottati dalle loro precedenti relazioni e preoccupati per quello che sta combinando Bill con Sheila.

Beautiful Anticipazioni Americane: Il destino di Katie e Carter è incerto

Nelle puntate americane di Beautiful, Carter e Katie hanno uno speciale feeling ma tra loro, a parte qualche bacio, non è successo altro. Colpa della storia di Bill e Sheila, che ha rallentato la Logan, preoccupata per il suo ex marito e desiderosa di proteggere la sua famiglia, Will per primo. Con lo Spencer completamente fuori di testa, Katie non riesce a concentrarsi su una nuova storia d'amore e Carter si deve accontentare di qualche momento insieme a lei. La sorella di Brooke sta cercando di tranquillizzare il Walton sui suoi sentimenti ma qualcosa tra loro potrebbe andare storto e un personaggio del passato potrebbe riaffacciarsi nella vita di Katie, per riprendere il suo posto.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Un uomo del passato potrebbe riconquistare Katie

Come vi abbiamo detto prima, spulciando tra le Anticipazioni Americane di Beautiful ci siamo imbattuti in uno spoiler da brividi. Sembrerebbe infatti che la storia d'amore tra Carter e Katie sia destinata a fermarsi non per colpa di Bill, bensì di Wyatt. Non è infatti escluso, così dicono dagli Stati Uniti, che il giovane Spencer possa tornare accanto alla Logan. I due hanno avuto una relazione, a cui hanno dovuto rinunciare per colpa di Quinn, furiosa che suo figlio se la intendesse con la sorella di Brooke. Ma con l'addio di Quinn – e non tornerà nella Soap, così si dice – la loro relazione potrebbe riprendere. Sono infatti tante puntate, anche in Italia, che non si parla di Flo e la figlia di Shauna potrebbe tranquillamente uscire di scena e dalla vita di Wyatt, lasciando il giovane libero. Con Katie da consolare a causa di Dollar Bill, il secondogenito di casa Spencer potrebbe trovare terreno fertile. E Carter? Il bell'avvocato si riconfermerebbe uno sfortunato in amore e forse dovrà rinunciare anche a Katie!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.