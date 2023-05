Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Carter diventa padre? Ecco chi potrebbe essere la madre. Sarà sconvolgente!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful o meglio gli spoiler della Soap, ci rivelano che per Carter Walton potrebbe arrivare una notizia sconvolgente: è diventato padre. Ma chi sarà la madre di questo ipotetico bambino? Scopriamolo insieme.

Da qualche giorno, sul web, circolano alcune voci che vedrebbero Carter Walton diventare padre. L'affascinante avvocato della Forrester Creations, in Italia impegnato in una relazione complicata e osteggiata con Paris e negli Stati Uniti con Katie, potrebbe scoprire di aver avuto un figlio. Ma da chi? Ve lo sveliamo noi!

Anticipazioni Americane Beautiful: Carter sconvolto da un inaspettato ritorno

Se vi ricordate, qualche tempo fa vi avevamo già rivelato che l'amore tra Katie e Carter potrebbe essere in pericolo e non per colpa di Bill. Sebbene lo Spencer voglia ricucire il suo rapporto con la Logan, non sarebbe il principale ostacolo alla continuazione della loro relazione. A Los Angeles è previsto il ritorno di Zoe, attualmente trasferitasi a Parigi sia per continuare la sua carriera sia per per stare lontana dal suo ex fidanzato, che le ha preferito Quinn. La bella modella, per motivi lavorativi, potrebbe ritornare in città e chissà magari scatenare di nuovo la curiosità di Carter attratto da lei sia per la sua indiscutibile bellezza, sia perché stanco di dover fare i conti con Dollar Bill e sia perché sconvolto da un'inaspettata compagnia al suo seguito.

Beautiful Anticipazioni Americane: Zoe torna a Los Angeles con un figlio?

Il punto di domanda nel titolo è attualmente d'obbligo. Le trame americane ufficiali di Beautiful non fanno – ancora – menzione di un possibile ritorno di Zoe e neanche della presenza di un bambino al suo seguito. Ma come successo già altre volte, le voci sul web potrebbero presto trasformarsi in realtà e lasciarci tutti senza fiato. Il ritorno di RJ era infatti stato inizialmente solo ipotizzato e vi abbiamo già confermato che il giovane Forrester è già a casa e ha già messo Thomas in difficoltà. Questa è però un'altra storia, torniamo a Zoe. Ebbene la modella potrebbe essere rimasta incinta prima di lasciare L.A e potrebbe quindi presentarsi a casa con un frugoletto.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Carter lascerà Katie per stare con Zoe e suo figlio?

Se davvero Zoe tornasse a Los Angeles, Carter ne rimarrebbe sicuramente sconvolto. Il Walton non ha mai fatto mistero di sognare di diventare padre e di certo lo scoprire di aver avuto un figlio da una donna che è stata per lui importante, avrebbe delle forti ripercussioni sulla sua vita. L'avvocato potrebbe decidere persino di lasciare Katie e di tornare tra le braccia della Buckingham, stavolta sposandola davvero. Tutto questo è attualmente una supposizione ma non ci stupiremmo che le cose possano davvero andare così. E Katie? Abbandonata di nuovo potrebbe decidere di concedere a Bill l'opportunità che lo Spencer tanto spera.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.