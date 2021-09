Beautiful Anticipazioni dal 6 al 12 settembre 2021: Steffy è in pericolo! E' vittima di una terribile dipendenza...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dal 6 al 12 settembre 2021 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Puntata in onda Lunedì 6 settembre 2021

Steffy non riesce a riprendersi dall'incidente e le attenzioni di Thomas non leniscono le sue "ferite". Bill perdona Liam che è arrivato in ritardo in ufficio.

Puntata in onda Martedì 7 settembre 2021

Steffy, a causa degli antidolorifici che assume, ha reazioni esagerate ed aggressive, e sta perdendo la lucidità. Ciò desta preoccupazione in tutti, compreso Thomas.

Puntata in onda Mercoledì 8 settembre 2021

Liam è preoccupato per Steffy e ne parla con Bill, Wyatt e Justin. Nel frattempo, Hope è andata a casa di Steffy per riportarle sua figlia.

Puntata in onda Giovedì 9 settembre 2021

Finnegan sopraggiunge in casa di Steffy nel momento in cui c'è un alterco fra Brooke e lei, e affronta con Steffy il problema della sua dipendenza dai farmaci.

Puntata in onda Venerdì 10 settembre 2021

Bill ironizza sul motivo per cui il dottor Finnegan sia passato a trovare Steffy. Lei, intanto, torna a chiedergli un farmaco che allevi i suoi dolori.

Puntata in onda Sabato 11 settembre 2021

Il dottor Finnegan dice a Steffy che c'è il pericolo che lei sviluppi una tossicodipendenza da farmaci, e che i suoi disturbi possano peggiorare.

Puntata in onda Domenica 12 settembre 2021

Steffy racconta un po' della sua vita al dottor Finnegan. Hope è preoccupata sia per Steffy che per Brooke e ne parla con Liam.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.