Beautiful Anticipazioni dal 20 al 25 settembre 2021: Steffy e il Dottor Finnegan, sempre più vicini!

Scopriamo le Anticipazioni della soap Beautiful riguardo le Trame delle Puntate in onda dal 20 al 25 settembre 2021 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.40. Ecco il Riassunto di cosa succede:

Puntata in onda Lunedì 20 settembre 2021

Bill ironizza pesantemente sul motivo per cui il dottor Finnegan passi a trovare Steffy di frequente.

Puntata in onda Martedì 21 settembre 2021

Steffy torna a chiedere al dottor Finnegan, con cui sta costruendo un rapporto genuino, una ricetta per un farmaco che allevi i suoi dolori.

Puntata in onda Mercoledì 22 settembre 2021

Steffy è colpita dal dottor Finnegan e gli racconta un po' della sua vita. Hope è preoccupata sia per Steffy che per Brooke.

Puntata in onda Giovedì 23 settembre 2021

Bill si diverte a punzecchiare Ridge sul suo rapporto con Brooke, e Justin placa gli animi. Eric esorta Brooke a tentare l'impossibile per tornare con Ridge.

Puntata in onda Venerdì 24 settembre 2021

Shauna è piena di rimorsi per il modo in cui ha costretto Ridge a sposarla. Katie incontra Ridge in ufficio per parlare di lavoro.

Puntata in onda Sabato 25 settembre 2021

Bill è stato manovrato da Quinn e lui, consapevole di essere stato un burattino nelle sue mani, le intima di non coinvolgerlo più nelle sue trame o se ne pentirà.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.