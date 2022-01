Beautiful Anticipazioni Americane: Zoe tradita! Dopo Zende anche Carter cade nella rete di Paris...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Beautiful provenienti dall'America rivelano che Paris prenderà ben presto il posto di Zoe nel triangolo amoroso con Carter e Zende...

Nelle puntate italiane di Beautiful Paris è appena arrivata a Los Angeles, ed ha già attirato l'attenzione di Zende. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che la ragazza in seguito attirerà anche l'attenzione di Carter, il quale, per un soffio, non è diventato suo cognato. Chi sceglierà, alla fine, la Buckingham junior, il giovane stilista oppure il bell'avvocato? Entrambi sembrano pronti a tutto pur di conquistare il suo cuore!

Beautiful Anticipazioni Americane: Un altro triangolo amoroso!

Mentre noi vediamo Zoe ancora fidanzata con Carter, e contemporaneamente invaghita di Zende, i telespettatori americani hanno già visto che Paris prenderà il posto della sorella maggiore nel triangolo amoroso. La modella, infatti, proprio a causa del suo interesse per lo stilista, ha mandato a monte il suo fidanzamento con l'avvocato; a questo punto, il Walton ha dato avvio ad una relazione extra-coniugale con Quinn, che però è ben presto tornata da Eric, abbandonando l'amante. A questo punto, è entrata a gamba tesa nelle loro vite l'assistente sociale, la quale ha fatto prima girare la testa al Forrester... e poi anche a Carter. La Buckingham junior, dal canto suo, in un primo momento sembrava interessata soltanto al cugino di Thomas e Steffy, ma progressivamente ha iniziato ad interessarsi al direttore operativo della casa di moda.

Zende vuole sposare Paris ma lei bacia Carter, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Se da un lato Zende si sta preparando a fare la proposta di matrimonio all'amata, in occasione del Capodanno, dall'altro c'è il Walton che la bacia con passione. Ora, l'officiante di tutte le nozze a Villa Forrester, non a caso, confessa a Ridge di essere pronto a rimettersi in gioco, visto che si è lasciato alle spalle la love story con Zoe e la tresca con Quinn. Il figlio di Eric desidera che Carter torni a spalancare le porte del suo cuore, però, conversando, si rende conto che, in verità, le suddette porte potrebbero già essersi riaperte. L'uomo non conferma né smentisce l'illazione, ma sospira. Alla fine, il Forrester, il quale ha intuito qualcosa, gli consiglia di lasciar perdere le donne che non sono totalmente libere...

Beautiful Anticipazioni Americane: Paris non smette di pensare a Carter...

Intanto, l'ex marito di Nicole, dato che Paris gli ha confidato di non essere pronta per una relazione seria, si vede costretto a fare un passo indietro: al momento, non ci sarà nessun matrimonio. Il Forrester, allora, accetta l'invito di una modella ad uscire insieme. La figlia minore del dottor Reese origlia questa conversazione, e, sorprendentemente, gli dà la sua benedizione: non è gelosa, bensì pensa sia giusto che entrambi facciano le loro esperienze; ciò tuttavia non significa che debbano smettere di frequentarsi. I due si mettono ad amoreggiare, ed il giovane le sussurra che, costi quel che costi, finirà con lo sposarla. Subito dopo, la Buckingham junior raggiunge il Walton per raccontargli quanto accaduto, e per rivelargli che non fa che pensare al loro bacio...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 24 al 29 gennaio 2022

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.