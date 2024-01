Beautiful Anticipazioni Americane: Zende tenta di baciare Luna. RJ è pronto a fargliela pagare!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che due nuovi Forrester stanno per scatenare un nuovo conflitto in famiglia. Zende e RJ sono destinati non solo a diventare rivali con la macchina da cucire ma anche a contendersi l'amore della stessa ragazza. Ecco cosa sta succedendo nelle puntate americane della Soap.

Pugnalate alle spalle e tradimenti continueranno a farci compagnia anche nel 2024. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che i prossimi protagonisti di triangoli amorosi e rivalità saranno i giovani Forrester e non saranno solo Steffy e Hope ma anche i loro fratellini e cuginetti. A farla da padroni saranno soprattutto Zende e RJ, decisi a far valere le proprie ragioni e il proprio ruolo nella famiglia, così come successo in passato tra Ridge e Thorne.

Anticipazioni Americane Beautiful: RJ e Zende sono i nuovi Ridge e Thorne?

La faida famigliare alla ricorsa della leadership della Forrester Creations sta riprendendo con le nuove generazioni. Archiviato l’odio tra Ridge e Thorne – che potrebbe scatenarsi di nuovo a causa delle decisioni di Ridge su Eric – tocca a RJ e Zende prendere il loro posto. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che i due giovani si stanno contendendo il posto di rilievo in azienda, quello al fianco di Ridge, ma soprattutto si sono trovati a desiderare la stessa donna: Luna.

Beautiful Anticipazioni Americane: Zende tenta di baciare Luna

Luna si è legata tantissimo a RJ con cui ha condiviso preoccupazioni e pensieri per Eric. I due ragazzi si sono dichiarati il loro amore e sembra che tra i due sia sbocciato un grande sentimento. Peccato però che anche Zende consideri Luna appetibile e affascinante e abbia tutta l’intenzione di conquistarla. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il ragazzo ha tentato di sedurla e per farlo è ricorso a uno stratagemma: le ha fatto recapitare una lettera per invitarla a cena, facendole credere che a mandargliela fosse RJ. Luna si è quindi trovata spiazzata, davanti a un altro Forrester ma è riuscita a divincolarsi da lui e a sfuggire al suo bacio.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: RJ minaccia Zende di stare lontano da Luna

Luna ha raccontato l’accaduto a RJ non volendo tenergli nascosto nulla. La ragazza si sente in colpa per aver creduto che il messaggio fosse da parte sua e ha subito fatto capire al suo innamorato di non essere interessata al cugino. RJ le ha creduto ma furioso per quanto successo, ha deciso di affrontare faccia a faccia l’altro Forrester, per metterlo in guardia e impedirgli di fare altri danni. Lo scontro tra i due è stato piuttosto duro e ha lasciato intendere che sia solo l’inizio di un conflitto vero e proprio, che sfocerà presto in guerra. Ma Zende sarà davvero interessato a Luna e continuerà a corteggiarla oppure la ragazza si rivelerà solo un pretesto per far infuriare il suo cuginetto, che lui chiama il “bambino d’oro” poiché unico figlio di Brooke e Ridge?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.