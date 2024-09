Beautiful Anticipazioni Americane: Will Spencer lavorerà alla Forrester Creations scatenando l'ira di Bill?

Anticipazioni TV

Will potrebbe essere il primo figlio di Bill a rinunciare alla Spencer Publications. Nelle prossime puntate americane di Beautiful il ragazzo potrebbe accettare di lavorare con sua madre alla Forrester Creations, facendo arrabbiare suo padre e scatenando la sua ira... o forse no. Vediamo cosa potremo vedere presto anche su Canale5.

Nelle prossime puntate americane di Beautiful potremmo assistere a un cambiamento anzi una decisione epocale. Will Spencer, ultimogenito di Bill, potrebbe decidere di non prendere in eredità la Spencer Publications e di accettare invece la proposta di sua madre di lavorare alla Forrester Creations. Prevediamo che Dollar Bill non ne sarà per nulla contento ma potrebbe decidere di non scatenare la sua ira, per dimostrare – una volta per tutte – di essere davvero cambiato, di non voler manipolare le scelte della sua famiglia e di voler solo il bene e la felicità dei suoi cari. E tutto questo per poter finalmente riavere Katie al suo fianco. Andiamo per ordine e vediamo cosa potremmo vedere molto presto anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Katie propone a Will di lavorare alla Forrester

Will è tornato a Los Angeles e Katie si è trovata con una difficile missione da portare a termine: riportare la pace tra suo figlio e Bill. Il giovane Spencer non riesce a perdonare suo padre per aver rovinato la loro famiglia e per aver fatto soffrire sua madre. Per questo si tiene ben lontano dalla Villa di famiglia e non pare particolarmente entusiasta del fatto che la sua mamma provi ancora molto affetto per il suo ex marito. Le cose potrebbero diventare ancora più complicate a causa di una proposta.

Nelle puntate americane di Beautiful, Katie ha dato a suo figlio una seconda possibilità per il suo futuro. La Logan ha offerto al suo ragazzo la possibilità di lavorare alla Forrester e Carter, che ha sentito tutto, ha perorato la causa della sua ex, invitando il ragazzo a farci un pensierino. È chiaro però che Will dovrà prima affrontare suo padre, a cui dovrà rivelare di non voler seguire le sue orme e nemmeno quelle dei suoi fratelli.

Anticipazioni Americane Beautiful: Will prende sul serio la proposta di Katie?

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Will non ha escluso la possibilità di lavorare alla Forrester e di voltare le spalle all’azienda di famiglia. Il ragazzo ne ha parlato persino con RJ, che non è sembrato per nulla contento di avere il cuginetto, ricco e bello quanto lui, come rivale diretto e tra i due – complice anche l’arrivo di Electra Forrester – potrebbe nascere una nuova rivalità tra Forrester e Spencer.

Will potrebbe decidere di dire sì alla proposta della madre sia per fare un dispetto al suo papà – con cui non ha un gran bel rapporto – ma anche per sentirsi libero di fare le sue scelte, anche se queste lo porterebbero a chiudere i rapporti con l’impero pubblicitario degli Spencer, di cui i suoi fratelli fanno già parte e di cui Liam sembra essere destinato a prendere le redini come figlio maggiore. Ma Bill potrebbe stupire tutti con la sua reazione.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Bill lascerà Will libero di fare le sue scelte?

La reazione che ci aspetteremmo da Bill, la più immediata, è quella di un padre furioso di perdere il suo rampollo e infastidito dal fatto che il suo ultimogenito abbia deciso di lavorare per il suo odiato sarto. Dobbiamo però ricordarci che Katie è una Logan e lavora per la Forrester e che lo Spencer è un uomo cambiato. Dollar Bill potrebbe avere l’occasione per dimostrare alla sua ex moglie e al suo piccolo rampollino, di aver compreso i suoi sbagli e di essere pronto a lasciare le faccende extra famiglia, fuori dalle loro discussioni. Insomma potrebbe lasciare Will libero di prendere le sue decisioni, senza dover essere manipolato da lui o doverlo compiacere, come invece Liam e Wyatt, in passato, hanno dovuto fare.

Sarebbe una bella dimostrazione di grande novità da parte di Bill e potrebbe pure vincere le ritrosie sia di Katie che di Will, che lo amano ma che hanno paura di essere feriti nuovamente. Insomma il magnate potrebbe giocarsi la carta vincente per riuscire a convincere madre e figlio a tornare a essere una famiglia unita. Ma succederà davvero? Lo speriamo proprio. Dai Bill stupiscici ancora una volta!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.