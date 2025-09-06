Beautiful Anticipazioni Americane: Il nuovo piano di Luna metterà Will spalle al muro! Ecco cosa succederà

Anticipazioni TV

Luna ha in mente un nuovo piano per incastrare Will e per guadagnarsi la libertà. La ragazza ha escogitato una truffa malefica, che farà crollare ogni certezza del giovane Spencer. Ecco cosa è successo e cosa succederà negli episodi della Soap, in arrivo anche su Canale5.

Luna ha un nuovo piano in mente e sì purtroppo la nipote di Sheila è una fucina di idee malefiche, esattamente come sua nonna. Nelle puntate americane di Beautiful, la ragazza ha ormai un chiodo fisso per Will Spencer, con cui è andata a letto con l’inganno. Il suo obiettivo era quello di rimanere incinta e di uscire allo scoperto con un bambino in grembo, anzi con uno Spencer in grembo, per lei un sicuro lasciapassare per la libertà. Ma questo terribile intento si sta per trasformare in un inganno ancora più sconvolgente. Scopriamo come e cosa sta succedendo negli episodi della Soap presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful: Luna ha ingannato Will

Facciamo un piccolo passo indietro e riavvolgiamo il nastro per capire cosa ha combinato Luna e cosa ha in mente. La ragazza – che nelle puntate italiane di Beautiful è ancora un’innocente stagista – ha ingannato Will, facendogli credere di essere Electra e passando una notte di passione con lui. Per riuscire nel suo intento, la giovane ha fatto ubriacare lo Spencer e lo ha costretto a dormire in uno degli appartamenti liberi sopra a Il Giardino, sempre di proprietà di Deacon. Il figlio di Bill ha creduto davvero di fare l’amore con la donna che ama ma ha scoperto, subito, che la persona con cui ha fatto sesso non era per nulla la Forrester ma qualcuno che si diverte a rimanere nell’ombra… almeno per ora.

Beautiful Anticipazioni: Luna vuole rimanere incinta di Will

Will non può certo immaginare che la persona con cui ha avuto un rapporto sia Luna. Il ragazzo la crede morta come tutti e non può sapere che in realtà è viva e ha in mente un piano diabolico. La Nozawa ha passato la notte con Will, per cui ha sviluppato un’insana ossessione, per rimanere incinta e avere un lasciapassare per la libertà. La nipote di Sheila si è convinta che il suo futuro sia con il figlio di Bill e che lei desideri lei e non Electra. Peccato che si stia sbagliando e che le cose siano molto ma molto diverse.

Will ha infatti coronato il suo sogno con la Forrester, che si è concessa a lui in una notte d’amore perfetta, se non fosse per la ragazza sconosciuto con cui Will ha passato la sera prima. A parte questo dilemma, su cui Will vuole indagare, il rapporto tra i due giovani si è rafforzato mentre Luna ha scoperto, dopo aver fatto un test di gravidanza, di non essere rimasta incinta.

Luna vuole ingannare Will, ecco cosa succederà nelle puntate americane di Beautiful

Luna ha fatto un test di gravidanza (un po’ troppo presto per dare risultati) e ha scoperto che il suo piano non ha funzionato. Ma non si è certo scoraggiata anzi ha trovato subito una soluzione a tutto questo. Seguendo l’esempio di Sheila, che era riuscita a ingannare tutti e a far credere di essere stata uccisa da un orso, la ragazza ha escogitato di fingersi in stato interessante e di presentarsi con delle false analisi da Will, rivelandogli che presto diventerà padre. Una soluzione meschina ma degna di una persona falsa e bugiarda come si è rivelata. Manca solo un tassello a tutto questo, ovvero come presentarsi agli altri che la credono morta e sepolta. Luna potrebbe uscire allo scoperto con una finta identità, esattamente come si è presentata a Il Giardino per far ubriacare Will, e avvicinare la sua preda con un ulteriore inganno. Di certo trovare il modo per mettere a segno il suo folle proposito e scopriremo molto presto come farà. Quel che è certo è che Luna Nozawa continuerà a farci venire i brividi.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.