Beautiful Anticipazioni Americane: Una bugia rovinerà Finn e Steffy! Ecco cosa succederà

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Finn non ha voluto raccontare a Steffy del suo incontro con Luna. Il dottore ha avuto paura di turbare la moglie più del dovuto ma questa omissione sarà la rovina di tutto. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntata della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Steffy è in grande pericolo e la colpa stavolta è davvero di Finn. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che il dottore ha deciso di non rivelare alla consorte di aver incontrato Luna e questa omertà si rivelerà sicuramente fatale per entrambi. Ma perché il bel dottore, che sino a ora ha usato la carta vincente della sincerità, è tornato indietro sui suoi passi? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Beautiful: Finn e Luna finalmente riuniti ma…

Finn ha rivelato a Luna di essere suo padre. Il dottore non ha potuto resistere ed è voluto correre dalla ragazza, che per anni ha creduto essere sua cugina, per confessarle la verità che entrambi hanno ignorato sino a ora. Il dottore e la sua ritrovata figlia si sono abbracciati e si sono promessi di non lasciarsi mai più. Il medico ha confessato alla giovane che se avesse saputo prima quanto scoperto con il test del DNA, le sarebbe stato vicino e non avrebbe permesso che lei vivesse tutte le brutture che sua madre, con la sua vita sregolata, l’ha costretta ad affrontare. Padre e figlia hanno in mente di recuperare il tempo perduto ma prima di ogni cosa è necessario che la loro famiglia, Steffy in primis, sappia tutta la verità su di loro, compreso il fatto che la giovane Nozawa – anzi Finnegan – non è più dietro le sbarre. Ma Finn potrebbe non essere in grado di raccontare subito queste novità… non a sua moglie.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy pronta a stare accanto a Finn ma a una condizione

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che negli episodi andati in onda nelle scorse ore, Finn è tornato a casa con l’obiettivo di raccontare a Steffy del suo incontro con Luna. Il ragazzo aveva tutte le buone intenzioni e voleva essere completamente sincero con la moglie ma una rivelazione della Forrester lo ha fatto desistere. Steffy ha raccontato al marito che Taylor e Ridge l’hanno spinta a lasciarlo e a non farsi mettere in pericolo dalla presenza di Luna e di Sheila nella sua vita. Lei però ha deciso di non accettare questo consiglio e di rimanergli accanto ma c’è un MA!

Steffy sa che Finn non ha alcuna colpa né di essere il figlio di Sheila né di essere il padre di Luna. Non è a causa sua che le due donne sono delle pazze assassine e di certo non può pagare per i loro errori. La Forrester è convinta di questo ma pensa anche che l’unico modo per evitare che tra loro tutto venga rovinato, Luna deve rimanere lontana dalle loro vite e per fortuna, almeno è quello che lei pensa, la ragazza è dietro le sbarre dover rimarrà per tanto tempo.

Una bugia rovinerà Finn e Steffy nelle puntate americane di Beautiful

Steffy ha chiesto a Finn di non rendere questa storia il loro solo e unico argomento e ha pregato il marito di tenere lontano dalla loro vita e dalle loro menti, la giovane Luna. Il suo è un desiderio piuttosto chiaro, non vuole avere a che fare con la ragazza che ha tentato di ucciderla, come non vuole che Sheila si avvicini alla loro famiglia. Finn non è però del suo parere. Indubbiamente sua madre starà lontana da loro ma Luna è un discorso a parte, di cui lui si sente responsabile. Nonostante questi pensieri sia arrivati prepotenti nella sua mente, il dottore ha deciso di non condividerli con sua moglie e non ha trovato il coraggio di rivelarle di essere appena stato a casa di Bill, dove si trova la Nozawa. Insomma il medico ha scelto, consapevolmente, l’omertà. Non ha voluto confessare alla sua consorte quello che invece aveva giurato di dirle e tutto questo per paura che lei faccia le valigie, come Taylor e Ridge le hanno consigliato.

Ma questa decisione, ne siamo certi, finirà per mettere entrambi nei guai. Il medico sta costruendo un campo minato attorno al suo matrimonio e con questa bugia, detta a fin di bene ma sempre bugia, rischia di perdere tutto e di trovarsi con la famiglia Forrester unita contro di lui. E se così fosse Sheila non perderà di certo l’occasione di prendersi la sua spietata vendetta.

