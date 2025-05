Beautiful Anticipazioni Americane: Per Liam c'è una flebile speranza. Ecco chi potrebbe salvarlo

Anticipazioni TV

Liam potrebbe avere una chance per guarire dalla terribile malattia che lo ha colpito. Nelle prossime puntate americane di Beautiful, a Los Angeles potrebbe arrivare qualcuno pronto a dare una mano al ragazzo ma chi sarà? Scopriamolo insieme e vediamo cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto su Canale5.

Liam potrebbe avere una chance per guarire e nelle prossime puntate americane di Beautiful, a Los Angeles potrebbe arrivare qualcuno in grado di curarlo. Nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5, un personaggio – che già conosciamo – potrebbe fornire a Bridget e alla dottoressa Buckingham un modo per aiutare lo Spencer. Ma chi sarà questo personaggio? Ve lo sveliamo subito e vi raccontiamo cosa sta succedendo attualmente sulla CBS.

Beautiful Anticipazioni Americane: Le condizioni di Liam non migliorano

Nelle puntate americane di Beautiful, andate in onda nelle scorse ore sulla CBS, Finn non ha potuto rassicurare Liam. Dopo aver fatto un’altra scansione della sua testa, il dottore ha informato il giovane che la sua diagnosi è purtroppo ancora infausta. La massa nel suo cervello è là, ferma e pericolosa. Per il figlio di Bill non c’è molto da fare o almeno nessuno dei medici che lo ha attualmente in cura è in grado di far qualcosa. Ma Liam non può morire così, non senza lottare e non senza provarle tutte. È quindi probabile che per il ragazzo possa aprirsi una speranza e possa almeno avere l’opportunità di non farsi schiacciare dalla malattia.

Beautiful: Liam ha una speranza per salvarsi

Negli episodi americani una dichiarazione di Finn ci ha fatto ben sperare. Nessuna frase è lasciata al caso nella Soap Beautiful e il fatto che il bel dottore abbia spinto il ragazzo a lottare ci fa sperare che qualche cambiamento sia in arrivo. E in effetti alcune voci su un probabile salvatore hanno cominciato a circolare sul web e un nome tra tutti è balzato alla nostra attenzione. Si tratta del dottor Jordan Armstrong, che potrebbe trovare una cura – magari sperimentale come successo con Eric – per aiutare il giovane figlio di Bill, che qualche tempo fa lo ha richiamato in suo soccorso per aiutare Li, gravemente ferita e sotto shock dopo essere sfuggita all’inseguimento di Sheila.

Ecco chi è Jordan Armstrong che potrebbe salvare Liam nelle puntate di Beautiful

Il dottor Jordan Armstrong è interpretato dall’attore Vincent Irizarry, interprete di Lujack in Sentieri, e apparso anche in Febbre D’Amore. Il suo personaggio – quello del medico di cui vi stiamo parlando – è comparso in Beautiful per la prima volta nel 2019, quando ebbe in cura Thomas, caduto dalla scogliera, o meglio spinto sotto dalla scogliera da Brooke. Armstrong è ricomparso nella Soap per aiutare Katie con il suo cuore e, più recentemente, è stato chiamato da Bill per aiutare Li a riprendersi dopo l’inseguimento di Sheila.

Il medico si è rivelato un vero professionista, uno di quelli che risolve i casi più strani e complicati, tanto da essersi guadagnato la stima di Bill, che non lo avrebbe chiamato se non avesse pensato che lui è il migliore. E Dollar Bill potrebbe decidere di richiamarlo dopo aver saputo della malattia di suo figlio. Bill e il suo primogenito si sono riconciliati dopo la durissima discussione durante la quale Liam si è licenziato e ha deciso di non avere più nulla a che fare con l’eredità degli Spencer. Dopo averci ragionato per giorni e in seguito alla scoperta del male incurabile che lo affligge, il giovane Spencer ha deciso di rivedere il suo papà e di calmare le acque. Obiettivo più che mai raggiunto ma senza rivelare al genitore quello che gli sta succedendo.

A Bill difficilmente si può nascondere qualcosa, lui a occhi e orecchie dappertutto e potrebbe persino avere lo stesso male di suo figlio, cosa che spiegherebbe – ve ne abbiamo già parlato in un altro nostro articolo - perché era in ospedale il giorno in cui lui e Finn hanno avuto una conversazione al vetriolo.

Leggi anche Beautiful Anticipazioni Americane: Liam non sta morendo. Ecco l'indizio che ce lo fa credere!

Ebbene, qualora lo Spencer senior venisse a sapere tutto, chiamerebbe sicuramente Jordan Armstrong. Potrebbe anche accadere che il professionista sia informato da Bridget o dalla dottoressa Buckingham e potrebbe quindi bussare direttamente a casa di Steffy o di Hope per dare loro la notizia di una chance per Liam. Purtroppo attualmente è tutto in via ipotetica, non abbiamo conferme dalle anticipazioni della Soap ma speriamo di non dover dire addio sul serio al nostro biondino preferito.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.