Beautiful Anticipazioni Americane: Luna distrugge la Hope for the Future?

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Luna ha deciso di rivelare il suo tradimento a RJ. Il tempismo non è dei migliori visto il compito che la ragazza ha ricevuto da Hope. Lei, Zende e il figlio di Ridge e Brooke dovrebbero collaborare alla Hope for the Future. La verità metterà in pericolo la collezione?

La Hope for the Future rischia di essere distrutta. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Luna ha deciso di confessare il suo tradimento a RJ ma il tempismo non è proprio dei migliori. Sia lei che i cugini Forrester (RJ e Zende) sono stati scelti da Hope per portare avanti il progetto della sua collezione, abbandonato da Thomas. La verità, che la giovane figlia di Poppy non può più nascondere, potrebbe portare caos alla Forrester Creations e mettere definitivamente ko la figlia di Brooke. Ma vediamo insieme cosa sta succedendo e cosa potrebbe succedere nei prossimi episodi della Soap, in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Luna ha deciso di dire tutta la verità a RJ

Luna non può più mantenere il suo segreto e ha deciso di essere sincera con RJ. Zende e Poppy, inizialmente contrari, capito che la ragazza sta per scoppiare e se non rivelerà tutto al suo amato, non riuscirà più a vivere serena, le hanno dato il loro supporto e il Forrester le ha addirittura promesso di prendersi tutte le responsabilità, qualora suo cugino non la stia a sentire e perda completamente il controllo. Luna ha così potuto organizzare un incontro con il suo fidanzato, pronta a raccontargli tutto quello che è successo dopo la grande festa di Eric e di come le cose si siano trasformate in un incubo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Come reagirà RJ?

Siamo in attesa di scoprire come RJ reagirà alla notizia che Luna lo ha tradito con Zende. Mancano poche ore per saperlo ma intanto possiamo fare alcune ipotesi. La prima vede il figlio di Ridge arrabbiarsi moltissimo ma scusare la sua fidanzata, rassicurandola di aver compreso che era sotto effetto di droghe e quindi incapace di intendere e di volere. Chi però non riuscirà a perdonare sarà Zende, che ha approfittato di un momento di debolezza della stagista. RJ, e vale per tutte le ipotesi, non riuscirà a calmarsi con suo cugino e lo accuserà di aver giocato sporco con la giovane donna di cui entrambi si sono innamorati.

Nella seconda ipotesi, RJ potrebbe non scusare né Zende né Luna, considerando entrambi dei bugiardi. Il ragazzo potrebbe prendersela con la sua fidanzata non tanto per la notte passata con il cugino, quanto per il fatto di non aver detto subito la verità e di aver tenuto per sé questo segreto per diversi giorni. Che sia una o che sia l’altra ipotesi, è certo che la rivalità tra Zende e RJ si farà sempre più drammatica, portando i due giovani a scontrarsi e persino a mettere in pericolo la collezione di Hope, a cui sono stati assegnati.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Luna mette in pericolo la Hope for the Future?

Fatte queste considerazioni e chiarito il fatto che qualunque sia la reazione di RJ alla verità, lui e Zende finiranno per litigare, ci chiediamo se tutto questo non metterà in pericolo la Hope for the Future. Zende è il nuovo capo progettista della collezione della Logan e la giovane ha chiesto a suo fratello e a Luna di collaborare con lui, per soppiantare Thomas, partito per Parigi mollando pure la linea di moda della sua amata. Se i cugini Forrester cominceranno a litigare non solo metteranno Hope in una brutta posizione, costringendola persino a schierarsi e a scegliere tra il suo fratellino e il suo lead designer, ma potrebbero persino non riuscire a portare a termine il loro lavoro, in tempo per la prossima sfilata. E sappiamo quanto Steffy fu perentoria quando la linea della sua sorellastra non fece il successo sperato e volle chiuderla per non perdere preziose risorse – in denaro – per un reparto della Forrester Creations poco producente. Insomma Hope con Zende e RJ in lite e Luna ko per aver detto la verità, potrebbe dover dire addio alla sua carriera e dover ricorrere a nuove strategie, che potrebbero pure spingerla a richiamare Thomas, con tanto di preghiere e suppliche. Sarà così? Lo scopriremo molto presto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.