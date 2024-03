Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas si consola con un vecchio amore? Ecco chi sta per tornare nella Soap

Anticipazioni TV

Gli spoiler americani di Beautiful ci rivelano che molto presto rivedremo un volto noto e assente dalla Soap da diverso tempo. Questo personaggio sembra destinato a cambiare la vita di qualcuno e forse dello stesso Thomas, ora con il cuore a pezzi a causa di Hope. Scopriamo cosa succederà.

Ritorni inattesi, nuovi ma vecchi amori, potrebbero essere al centro delle prossime trame di Beautiful. E tutto questo arriva da un piccolo spoiler, inatteso, proveniente dalla festa per celebrare i 37 anni di The Bold and the Beautiful. La Soap americana più amata d’Italia si avvicina sempre di più a festeggiare i quarant’anni. Il 23 marzo scorso (2024) ha compiuto cifra dispari e sono state tanti gli attori che hanno presenziato ai festeggiamenti per il trentasettesimo genetliaco. Tra questi anche Ashleigh Brewer, che dal 2014 al 2018 ha interpretato Ivy Forrester.

Siamo rimasti anche noi piuttosto sconvolti nel vedere l'artista alla festa - circola pure una foto che la vede accanto a Jacqueline MacInnes Wood - e abbiamo pensato che non fosse un caso fortuito, come non lo è quasi mai quando si tratta delle vicende della casa di moda di Los Angeles. E dalla pagina americana ufficiale di Beautiful apprendiamo che la Brewer sta per tornare nel cast. Ma come mai ora? Sarà per caso arrivato il momento per Ivy di ricominciare una storia d’amore – o forse due – lasciate in sospeso prima di partire per l’Australia?

Anticipazioni Americane Beautiful: Chi è Ivy Forrester?

Prima di lanciarci in supposizioni che non vediamo l’ora di vedere confermate o meno, facciamo un piccolo ripasso su questo personaggio ormai a lungo lontano da casa Forrester. Ivy è la cugina di Ridge, figlia del fratello di Eric e della sua seconda moglie. Per anni è stato l’interesse amoroso sia di Liam che di Wyatt ed è diventata prima rivale di Hope e poi della sua stessa cuginetta in seconda, Steffy. Le due cugine si somigliano poi tremendamente, cosa che Quinn – all’epoca indecisa se vederla come nemica o alleata – ha sfruttato abbondantemente. Ivy ha sposato Liam, sposato Wyatt e avuto una storia d’amore con Thomas. Non gridate all’incesto, i due non hanno lo stesso sangue, visto che Ridge non è figlio di Eric ma di Massimo Marone e quindi i due potevano effettivamente scambiarsi baci e quant’altro. Ma Ivy è soprattutto una designer di gioielli e guarda caso cosa manca alla Forrester Creations da quando Quinn Fuller ha detto addio a tutto per tornare a Las Vegas?

Ebbene sì, l’espediente narrativo per far tornare Ivy dalla Terra dei Canguri potrebbe essere quello di darle in gestione la linea gioielli della Forrester Creations e chissà magari creare un nuovo diamante per la Hope for the Future, magari simile al brillocco per cui lei e la biondissima Logan hanno combattuto per mesi e che le è pure costato un bagno nella Senna.

Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas si consola con Ivy?

Non in questa settimana ma forse dalla prossima, vedremo Ivy di nuovo a Los Angeles e proprio nel momento in cui Steffy ha spinto Thomas a una fuga a Parigi per dimenticare Hope e rifarsi una vita. Il Forrester è molto deluso dalla Logan e dal NO che la ragazza ha detto al loro matrimonio. Lo stilista, nonostante le scuse della ragazza, potrebbe dare retta ai consigli della sorella e davvero decidere di andarsene o comunque chiudere con la sua compagna. Siamo però sicuri che il tarlo di Hope continuerà a dare fastidio al giovane designer, che potrebbe però trovare sollievo con il ritorno di Ivy a casa. Tra i due potrebbe scoppiare di nuovo la passione e i Forrester potrebbero fare fronte comune contro le Logan. Diciamo i Forrester non solo perché anche Ivy fa di cognome Forrester ma anche perché Ridge – che ha già dimostrato di non dare torto a sua figlia circa i non ben chiari intenti di Hope con il suo primogenito – potrebbe decidere di schierarsi con la sua famiglia contro Brooke e la sua bambina. E come vi abbiamo anticipato in un altro nostro articolo, un ennesimo matrimonio potrebbe franare.

Leggi anche Beautiful Anticipazioni Americane: Hope rovina un matrimonio e no, non si tratterà (solo) di quello di Steffy!

Trame e Anticipazioni Beautiful: E se non fosse Thomas a tornare insieme a Ivy?

Beautiful non funziona come un romanzo e da Soap maestra di tutte le altre qual è, ci ha insegnano che non esistono una sola via e un solo modo in cui possono andare le cose. E sì, perché nella rosa dei possibili innamorati di Ivy ci sono pure Liam e Wyatt. I vecchi amori della Forrester potrebbero farsi di nuovo avanti. E se per Wyatt sarebbe una bella occasione per ritornare nelle trame senza più Flo (sparita nel nulla peggio di una meteora), per Liam potrebbe essere il momento del riscatto da uomo single. E se ci pensiamo bene, non ci ricordiamo un periodo più lungo di questo in cui lo Spencer è stato da solo, senza compagna, amante, flirt, crush, amica speciale del momento. Insomma Ivy avrebbe campo libero ora, senza doversi preoccupare di Steffy, impegnata con Finn ma soprattutto a non farsi incriminare per l’omicidio di Sheila Carter, di cui – ne siamo certi – si tornerà a parlare molto presto, con colpi di scena che ci lasceranno senza fiato.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.