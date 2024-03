Beautiful Anticipazioni Americane: Hope rovina un matrimonio e no, non si tratterà (solo) di quello di Steffy!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope non minerà solo il matrimonio di Steffy ma anche quello di un'altra coppia, ormai assodata, che si troverà in disaccordo per causa sua. Ecco quale sarà e cosa succederà nella puntata della Soap, in onda negli Stati Uniti e presto su Canale5.

Hope rovinerà presto un matrimonio… un altro. Sì perché la Logan non solo minerà, senza volerlo, quello di Steffy e Finn ma anche quello di una coppia consolidata della Soap. La piccola Logan non si renderà neanche conto di aver messo marito e moglie l’uno contro l’altro o anzi, meglio dire che stavolta non si curerà proprio di aver causato dei danni, vista la sua decisione di seguire il suo istinto e raggiungere la felicità che pensa finalmente di meritare. Scopriamo insieme cosa succederà.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope mette in crisi Finn

Come vi abbiamo anticipato in nostro precedente articolo, Finn si è consolato tra le braccia di Hope dopo aver scoperto della morte della madre. La Logan è l’unica persona che sembra davvero capirlo, visto che anche lei ha un criminale in famiglia, con cui sta cercando di ricostruire un rapporto. Questo legame intellettuale ha reso i due ragazzi molto vicini e la cosa, ora che il bel dottore sarà sempre più in crisi, potrebbe costituire un grande problema per Steffy e per il suo matrimonio. Hope potrebbe diventare così tanto fondamentale per il marito della Forrester, da cominciare con lui una qualche relazione. Per ora però queste rimangono teorie. Di sicuro il matrimonio di qualcun altro verrà presto scosso dalle decisioni della biondina.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope vuole che Brooke accetti Thomas

Quel che è certo, come ci rivelano le Anticipazioni Americane, è che Hope sta vivendo un sogno con Thomas, con cui – nelle puntate andate in onda in questi giorni sulla CBS, negli Stati Uniti - ha rivangato i momenti dolcissimi di Roma, davanti a un buon vino italiano e a un piatto di tagliatelle. Insomma i due sono più che mai affiatati e la Logan si sente amata come mai in vita sua. Thomas la fa sentire la sua priorità e unica, visto che il Forrester ama solo lei e non due donne come Liam. Questo ha portato la giovane a chiedere alla madre di accettare, una volta per tutte, la sua relazione con il figliastro e di essere felice per lei, che ha finalmente trovato un amore che la fa sentire bene.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope mette in crisi il matrimonio tra Brooke e Ridge

Brooke non riesce proprio a farsi piacere Thomas. La Logan è ancora legata a quello che il figliastro ha fatto e le ha fatto in passato. È quindi per lei molto difficile accettare che sua figlia stia con lui. Questo atteggiamento, che ha già stancato una volta Ridge, tornerà a infastidire il Forrester, stavolta più che mai convinto che il suo primogenito sia cambiato. L’atteggiamento ostinato di sua moglie comincerà proprio a innervosirlo e visto che Brooke non ne vorrà sapere di smetterla di dare addosso al ragazzo – che invece ha espresso il desiderio di fare pace con lei e di avere il supporto, perlomeno per il bene di Hope – prenderà da lei le distanze. Stavolta Hope non farà probabilmente nulla e di certo non rinuncerà al suo grande momento, convinta di doversi godere la felicità che ha sempre voluto e che non ha mai avuto a causa dell’indecisione di Liam. Insomma rovinerà, senza desiderarlo o meglio senza essere preoccupata di quello che potrebbe succedere alla madre, le nozze predestinate di Ridge e Brooke. Stavolta per sempre? Forse no, forse sì, visto che gli addii definitivi, nella Soap Beautiful, sembrano non esistere.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.