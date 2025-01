Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas Forrester fuori dai titoli di testa della Soap. È un addio definitivo?

Anticipazioni TV

Nella sigla iniziale delle puntate americane di Beautiful non appare più Thomas. Il Forrester assente dalle trame della Soap dalla scorsa estate potrebbe non essere destinato a tornare nella Soap. Che si tratti di un addio definitivo?

Thomas potrebbe aver detto addio per sempre alla Soap. Nelle puntate americane di Beautiful, nei titoli di testa di ogni episodi, non compare più Matthew Atkinson, l’attore interprete del figlio di Ridge. Possibile che la storyline dello stilista si sia conclusa e che non torni per riportare la serenità e la pace nella sua famiglia, fermando Hope?

Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas fuori dalla Soap. È un addio?

Abbiamo sperato sino all’ultimo che Thomas comparisse alla Forrester Creations e fermasse Hope e Carter prima che fosse troppo tardi. Lo stilista non si è invece fatto vedere né sentire e non è nemmeno stato nominato durante il colpo di stato avvenuto nell’azienda della sua famiglia, di cui anche lui dovrebbe sentire il peso. La spiegazione di questa strana scomparsa sembra essere arrivata. Matthew Atkinson, ovvero l’attore che interpreta il giovane designer, non è più presente nei titoli di testa. Pare quindi che la storyline del bel figlio di Ridge si sia conclusa e che non sia destinato a risolvere la situazione piuttosto complicata, che si è creata nella sua famiglia.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Thomas fuori dalla Soap per sempre?

Capita spesso che alcuni dei personaggi di Beautiful vadano e vengano e che, dopo essere stati assenti per diverse puntate della Soap, siano eliminati dai titoli di testa. Non è quindi tanto il fatto in sé a spaventarci e a farci gridare all’addio definitivo di Thomas quanto il fatto che solo il suo personaggio avrebbe potuto risolvere alcune questioni nelle trame. Abbiamo infatti l’idea che se fosse tornato e tornasse a Los Angeles, Hope potrebbe mettere in discussione la sua relazione con Carter e magari fare un passo indietro nel suo progetto di vendetta contro i Forrester.

Ma con la sua assenza nei titoli di coda, dove non appare neanche come Guest Star o speciale partecipazione, temiamo proprio che la sua parabola si sia conclusa e che non sentiremo parlare di lui per diverso tempo, come accaduto per altri Forrester.

Beautiful: inversione di rotta nelle puntate americane di Beautiful?

La sensazione è che a parte il ritorno del triangolo amoroso tra i protagonisti in assoluto della Soap, causata dal fatto che Brooke è diventata nuova CEO della Forrester, le trame di Beautiful stiano virando su una nuova generazione di Forrester, di Logan e di Spencer. Hope e Steffy, da rivali in amore diventeranno rivali negli affari. Si parlerà anche molto più spesso di Will Spencer, ultimogenito di Bill, così come di Electra Forrester, la nipote di Ivy e anche del giovane Zende. Insomma largo ai giovani ma non a tutti. Oltre a Thomas pare essere sparito pure RJ, che avrebbe dovuto subire più di tutti il contraccolpo dei cambiamenti nella sua azienda. Il ragazzo è infatti figlio di Ridge e Brooke, ora più che mai disuniti, tanto che hanno passato il Natale separati e infuriati. O meglio, Ridge è un fascio di nervi visto che pensa che la Logan lo abbia pugnalato alle spalle mentre la verità è che lei ha accettato il nuovo ruolo solo per fermare Carter. La bionda, purtroppo per lei, non ha avuto la possibilità di spiegarsi, perché il suo compagno ha deciso di lasciarsi andare all'amore per Taylor.

Il giovane Forrester-Logan non è stato menzionato nemmeno una volta, sino a ora, e non ha detto la sua su quanto sta succedendo alle due famiglie di cui fa parte e pure lui non ha più un posto d’onore nella sigla. Insomma due addii in un solo momento, per un cambiamento di cui scopriremo i dettagli nel corso del tempo.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.