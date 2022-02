Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Beautiful provenienti dall'America rivelano che Taylor è pronta a sbattere in faccia a Ridge la verità sul tradimento di Brooke!

Nelle puntate italiane di Beautiful Ridge e Brooke si godono la loro ritrovata serenità di coppia. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che i due, forse, dovranno affrontare un'ennesima crisi coniugale. Infatti, ubriaca, la donna ha baciato lo Sharpe, e Douglas ha assistito alla scena. Dopo averlo raccontato ad Hope e Liam, il bambino lo ha raccontato anche a Thomas, il quale l'ha a sua volta raccontato a Steffy. I fratelli Forrester, allora, lo spifferano a Taylor, la quale è impaziente di mettere al corrente all'ex marito...

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy e Thomas entrano in possesso della prova del tradimento di Brooke!

Mentre noi vediamo Ridge e Brooke felicemente innamorati, i telespettatori americani hanno già visto la coppia andare incontro ad una nuova tempesta. Da quando sono tornati a Los Angeles Deacon e Taylor, per i marito e moglie non c'è stato più un momento di pace. Il primo sta provando a far breccia nel cuore della Logan senior, la seconda non vede l'ora che la rivale in amore faccia un passo falso per ricomporre il suo nucleo famigliare con il Forrester senior. In effetti, la madre di Hope un errore lo ha commesso, quando, ubriaca, la notte di Capodanno, si è baciata con lo Sharpe. Per sua sfortuna, Douglas ha visto tutto, e lo ha raccontato prima a Liam e alla moglie, e poi a Thomas e a Steffy. I coniugi Spencer sono intenzionati ad insabbiare il tradimento di Brooke, ma i fratelli Forrester, al contrario, non vedono l'ora di portarlo a galla. Tuttavia, né Thomas né Steffy vogliono coinvolgere il bambino, e per tale ragione chiedono a Charlie di hackerare il sistema di sicurezza di casa della bionda per entrare in possesso dei filmati delle telecamere di sorveglianza. Guardando i video, i fratelli si accorgono che il Bad Boy che ha amoreggiato con la Logan senior con indosso il cappelllo da Babbo Natale ci ha persino trascorso la notte insieme!

Ridge resta al fianco di Brooke, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Nel frattempo, Ridge incontra Taylor, la quale è evidentemente preoccupata per lui. La psicologa si è accorta che il Forrester senior ha qualcosa che non va: un pensiero lo tormenta. La Hayes vorrebbe che l'ex consorte si sfogasse con lei, però Ridge non sembra avere alcuna intenzione di lasciarsi andare ad una confessione. In realtà, lo stilista è in ansia per Brooke: il Forrester senior teme che la moglie stia ricadendo nel tunnel dell'alcolismo. Così, quando raggiunge la Logan senior, l'uomo cerca di consolarla, dicendole che non deve essere eccessivamente severa con se stessa, e le conferma che potrà sempre contare su di lui.

Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor corre ad informare Ridge!

Brooke si sente terribilmente in colpa: Ridge la rassicura, dimostrandosi un consorte perfetto, e lei, di tutta risposta, gli ha mancato di rispetto, tradendolo. La Logan senior apre il suo cuore ad Hope, mettendola al corrente della suo prossimo passo. Nonostante abbia paura di perdere il Forrester senior, non può più continuare a convivere con questo segreto, e quindi si sta preparando a vuotare il sacco. La fanciulla afferma di apprezzare l'onestà della madre, ed è sicura che il patrigno sarà comprensivo. Intanto, Taylor sta avendo un'interessante conversazione con i figli. Steffy e Thomas le raccontano di essere venuti a conoscenza del tradimento di Brooke. I due, tra l'altro, hanno persino le prove, ossia i filmati che Charlie è riuscito a fornire loro. La psicologa è sotto shock, però sa perfettamente ciò che deve fare. La Hayes si ritrova faccia a faccia con il Ridge, ed è pronta a sconvolgerlo con la scottante rivelazione circa l'infedeltà della moglie, anticipando la Logan senior. In che modo reagirà il nonno di Douglas e Kelly?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 14 al 19 febbraio 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.