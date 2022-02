Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy e Thomas contro Brooke ed Hope. I Forrester hanno un piano malefico in mente!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Beautiful provenienti dall'America rivelano che Steffy e Thomas hanno scoperto qualcosa che potrebbe aiutarli a far sì che la loro famiglia torni ad essere unita...

Nelle puntate italiane di Beautiful Ridge e Brooke si godono la loro ritrovata serenità di coppia. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che i due, forse, dovranno affrontare un'ennesima crisi coniugale. Infatti, ubriaca, la donna ha baciato lo Sharpe, e Douglas ha assistito alla scena. Dopo averlo raccontato ad Hope e Liam, il bambino lo ha raccontato anche a Thomas, il quale l'ha a sua volta raccontato a Steffy. I fratelli Forrester, allora, si dicono pronti a mettere in atto un piano diabolico per riunire la loro famiglia...

Beautiful Anticipazioni Americane: Douglas sconvolge Thomas...

Mentre noi vediamo Steffy pregare affinché Thomas si riprenda dal delicato intervento al cervello che sta subendo, i telespettatori americani hanno già visto i fratelli Forrester che, in perfetta salute e nel pieno delle loro facoltà mentali, complottano. Lo stilista è in compagnia di Douglas, quando, improvvisamente, quest'ultimo ha una confessione da fargli: la notte di Capodanno non riusciva a prendere sonno senza il suo peluche, ed è per questo che ha raggiunto casa di Brooke per recuperarlo; lì, Douglas ha visto la nonna baciare appassionatamente Babbo Natale. Il Forrester reagisce in un primo momento come hanno reagito Hope e Liam nell'ascoltare il racconto del bambino, ossia pensando che, in realtà, Douglas lo abbia soltanto immaginato, oppure, al massimo, sognato. Il piccolo, però, insiste.

Steffy capisce che Brooke ha tradito Ridge, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Quando l'amministratore delegato della casa di moda li raggiunge, si accorge subito che il fratello è turbato. La Forrester, allora, gli chiede di vuotare il sacco. Una volta che Douglas li ha lasciati soli, Thomas spiega alla sorella il perché sia così sconcertato. Dopo averlo ascoltato e dopo aver inizialmente messo in dubbio l'attendibilità del nipote, anche Steffy resta di stucco. Come è possibile che, l'ultimo dell'anno, la Logan stesse amoreggiando con qualcuno, se Ridge era lontano per questioni d'affari? Non c'è alcun dubbio, allora: la bionda dagli occhi sempre languidi ha tradito il marito! Ma con chi?

Beautiful Anticipazioni Americane: Forrester vs Logan!

Mentre il Forrester senior si preoccupava di non riuscire a tornare in tempo per festeggiare con Brooke il Capodanno, quest'ultima s'intratteneva con un uomo con indosso il cappello di Santa Klaus, ed il padre di Douglas dichiara: era Deacon. A questo punto, la madre di Kelly capisce che la loro famiglia ha finalmente l'occasione di riunirsi, dato che, quando avrà scoperto il tradimento della Logan con l'ex amante, il loro papà non potrà fare a meno di dirle addio. I fratelli sogghignano, convinti di essere entrati in possesso dell'asso nella manica che li farà trionfare nella partita finale. Nel frattempo, Hope sta rassicurando la mamma disperata: nessuno verrà mai a sapere del bacio con lo Sharpe, il suo segreto è al sicuro...

