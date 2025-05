Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor sconvolge Brooke e Ridge. La sua decisione è inaspettata...

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Taylor ha preso una decisione che ha lasciato Ridge e Brooke senza parole. La Hayes è decisa a fare dei grandi cambiamenti nella sua vita. Scopriamo insieme quali sono e cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Taylor ha preso una decisione che ha lasciato senza parole sia Brooke che Ridge. È successo nelle puntate americane di Beautiful andate in onda alla fine della settimana scorsa. La Hayes ha scelto di cambiare atteggiamento e di farlo gelando la sua rivale – anzi preoccupando – e sorprendendo piacevolmente il suo compagno Ridge, che ha lodato il suo bel carattere e le ha promesso che tra loro, stavolta, le cose andranno bene. Ma cosa è successo? Qual è questa decisione? Ve lo sveliamo subito e vi raccontiamo anche cosa sta succedendo negli Stati Uniti negli episodi della Soap che vedremo presto su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge non vuole più ferire Taylor

L'arrivo di una nuova Taylor a Los Angeles – ovvero di una Taylor Hayes interpretata da un’attrice diversa da quella che stiamo vedendo ora (maggio 2025) su Canale5 – e il tradimento di Hope e Carter, hanno spinto Ridge ad allontanarsi da Brooke, colpevole per lui di non aver preso una posizione più dinamica contro sua figlia. Il Forrester ha capito di dover dare un colpo di spugna alla sua vita e alla sua relazione con le Logan e dopo aver scoperto che la madre di Steffy e Thomas non si è mai ripresa dalla loro separazione – e dalla morte di Phoebe – e ha per anni sofferto della sindrome del cuore infranto, ha scelto di aiutarla e di provare a ricostruire la loro coppia. Decisione che ha lasciato tutti senza parole e che ha deluso Brooke, che sperava di continuare con l’amore del suo destino. Ridge non ha alcuna intenzione di ferire nuovamente la Hayes e di causarle dolore ha persino dichiarato di averne abbastanza del tira e molla che lui stesso ha causato con le donne della sua vita. Insomma un bel cambiamento che ha sconvolto tutti, Eric compreso.

Eric vuole aiutare Brooke a riprendersi Ridge nelle puntate americane di Beautiful

Taylor è molto contenta della sua nuova chance con Ridge ma deve comunque guardarsi le spalle da Brooke, determinata a fare capire – di nuovo – al Forrester che loro due sono predestinati. La Logan può contare sull’aiuto di Eric, che ha una preferenza sfacciata per la bionda. Il Forrester senior sta spingendo suo figlio ad aprire gli occhi e a capire che il suo futuro è solo e soltanto con la sua bionda compagna. Aiutata dall’ex suocero e marito, Brooke si è vendicata della sua rivale, presentandosi in passerella con un abito copia del vestito da sposa con cui ha sposato Ridge a Portofino. La bionda ha conquistato il pubblico ma anche lo stilista del suo cuore, che è rimasto incantato dalla bellezza dell’ex. Tra i due è apparsa molto chiara la sintonia, cosa che ha fatto storcere il naso a Taylor ma che le ha fatto anche prendere una decisione shock.

Beautiful Anticipazioni: Taylor non farà guerra a Brooke

La sfilata di Brooke ha incantato tutti e pure Taylor e Steffy sono rimaste senza parole. Le due non hanno però deciso di reagire a questo chiaro segnale di sfida e hanno preferito rimanere nell’ombra, senza grandi commenti. Questo sino a quanto Taylor, vedendo Eric tifare spudoratamente per la bionda, non ha deciso di mettere dei puntini su questa situazione. La Hayes si è presentata da Brooke per farle i complimenti per la bellissima sfilata e per rivelarle di essere molto contenta che lei abbia dato così tanto lustro all’azienda. Dei complimenti senza doppi fini e sinceri, che ha ripetuto a Ridge. La dottoressa si è mostrata veramente felice per quello che è successo e ha persino commentato di capire perfettamente che due persone che sono state insieme per così tanto tempo, non possano certo dimenticare quello hanno provato e vissuto insieme ed è ovvio che ci sia ancora del grande affetto e pure dell’amore.

Taylor insomma ha cambiato regime e invece di insultare la sua rivale per quello che ha fatto e di accusarla di aver tentato di riconquistare Ridge, ha lodato le sue azioni perché hanno bene all’azienda e lei è felice se la maison di moda del suo compagno e di sua figlia ha successo. Dichiarazione che ha lasciato perplessa Brooke e molto soddisfatto Ridge, che si è complimentato con la donna per aver capito il momento e per non essere corsa a lamentarsi con lui e a dichiarare guerra alla sua nemica. La Hayes sembra aver segnato un punto molto importante nella lotta per il cuore di Ridge Forrester; se lei infatti continuerà così, è probabile che il designer si senta sempre più pronto a rimanere accanto a lei invece che ritrovarsi di nuovo in una guerra, che Brooke pare invece aver tentato di riprendere. Che succederà? Lo scopriremo molto presto, per ora possiamo solo dire che la madre di Thomas è in vantaggio.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.