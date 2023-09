Beautiful Anticipazioni Americane: Li spinge Finn a uccidere Sheila? Ecco cosa potrebbe succedere

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane ci rivelano che tra Li e Finn ci sarà un acceso confronto, che potrebbe cambiare il futuro del bel dottore e portarlo sulla cattiva strada. Ma cosa succederà nelle puntate della Soap, in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo su Canale5?

Finn potrebbe perdere la testa per colpa di Li. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che tra il dottore e la madre, ci sarà un confronto molto serrato, che rischia di avere delle conseguenze molto pericolose sia per Sheila che per lo stesso Finn. Ma cosa succederà? Scopriamolo.

Anticipazioni Americane Beautiful: Li delusa da Finn

Nelle puntate americane di Beautiful, Li ha già rivelato al figlio di non essere per nulla contenta del suo comportamento con Sheila. La donna ha apertamente detto al figlio che non può biasimare Steffy per essersene andata di casa e di credere che, in fin dei conti, abbia fatto bene. La dottoressa tornerà alla carica con il suo bambino e cercherà di spingerlo a prendere delle decisioni più decise sul suo futuro e sulla Carter, affinché possa salvare il suo matrimonio. Ma i suoi consigli potrebbero nascondere delle insidie.

Beautiful Anticipazioni Americane: Li spinge Finn a liberarsi di Sheila

Li e Finn avranno un nuovo duro confronto, nel quale la dottoressa dirà al figlio di volerlo vedere molto più deciso, quando si tratta di Sheila. Visto quanto successo con Steffy, fuggita addirittura a Roma per stare lontano dai pericoli, Li ribadirà al suo ragazzo di non poter più sopportare che lui si lasci abbindolare dalla Carter e che provi persino un certo “affetto” per lei. La donna rivelerà al Finnegan di volerlo vedere liberarsi di Sheila Carter, una volta per tutte. Una frase che suonerà però molto pericolosa, visto che si tratta della malefica e pazza rossa, che non sarà facilmente annientabile. Finn finirà per prendere alla lettera le parole della sua mamma? E Li, avrà usato la frase “liberarsi di Sheila” in senso figurato o proprio nel vero senso del termine?

Anticipazioni Americane Beautiful: Finn ucciderà Sheila?

È un’ipotesi che abbiamo già vagliato in passato e che sta prendendo sempre più forma. Finn potrebbe davvero uccidere Sheila, per riconquistare sua moglie e riportarla a casa. Questa svolta nelle trame di Beautiful potrebbe presto realizzarsi. Il bel dottore potrebbe porre fine alla vita della sua madre biologica, sotto suggerimento della mamma che lo ha cresciuto. Cominciamo a supporre poi che la frase di Li nasconda il vero intento della donna di fare fuori la sua rivale e spingere quindi il suo bambino a commettere un reato.

E se Finn davvero si macchiasse le mani di sangue, potrebbe comunque non centrare il suo obiettivo, ovvero di riunirsi a Steffy. Non solo il dottore potrebbe finire dietro le sbarre ma potrebbe persino deludere la sua consorte, decisa a non avere al suo fianco un assassino. Cosa succederà davvero? Lo scopriremo molto presto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.