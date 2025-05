Beautiful Anticipazioni Americane: Liam non sta morendo. Ecco l'indizio che ce lo fa credere!

Anticipazioni TV

Liam potrebbe non essere in fin di vita. Nelle prossime puntate americane di Beautiful potremmo scoprire che lo Spencer non sta veramente morendo e che c'è qualcun altro che rischia di lasciarci per sempre. Ma vediamo insieme cosa sta accadendo negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Liam sta morendo? Forse no! Nelle prossime puntate americane di Beautiful potremmo assistere a un colpo di scena senza precedenti. Lo Spencer potrebbe scoprire di non essere in pericolo di vita e si aprirà un caso piuttosto particolare: come hanno fatto Bridget e la dottoressa Buckingham a pensare che per lui non ci fosse nulla da fare? Beh, la risposta ci arriva da un piccolo indizio visto negli episodi andati in onda due settimane fa sulla CBS. Ma di che cosa stiamo parlando? Ve lo sveliamo subito.

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam è malato ma non sta morendo

Diciamo subito una cosa: siamo abbastanza certi che Liam sia davvero malato e che la sua salute sia compromessa ma non tanto da portarlo alla morte. I malori che lo Spencer ha avuto in questi giorni sono sicuramente più che veri; è sicuro che il ragazzo abbia contratto qualche tipo di malattia magari anche un cancro al cervello, come Bridget e la Dottoressa Buckingham hanno affermato. Mettiamo però in dubbio che il ragazzo sia destinato a morire e pensiamo che al suo posto possa lasciarci qualcun altro legato a lui da vincoli di parentela e con il suo stesso cognome. Ci stiamo riferendo a Bill Spencer, che vi abbiamo rivelato aver avuto uno stranissimo comportamento negli ultimi tempi, molto più folle di quanto mai abbia avuto e che potrebbe essere spiegato da un male incurabile, che attualmente è stato diagnosticato a suo figlio. Ci spieghiamo meglio: pensiamo che in ospedale ci sia stato uno scambio di cartelle cliniche e che lo Spencer malato non sia Liam ma bensì suo padre, con cui ha avuto una durissima discussione.

Beautiful: Bill è a rischio di vita e morirà al posto di Liam?

In Beautiful è tutto possibile. Siamo abituati a vedere cose assurde nella Soap americana e certamente non ci stupirebbe il fatto che ci fosse uno scambio di cartelle avvenuto all’interno dell’ospedale in cui lavora la dottoressa Buckingham e in cui è tornata, momentaneamente, Bridget. Non sarebbe la prima volta che si verificherebbero errori “medici” e potrebbe davvero accadere che Finn, facendo gli ultimi accertamenti sul suo ex rivale e padre di Kelly, scopra che Liam è si malato ma non è a rischio di vita. In un nostro precedente articolo relativo alle anticipazioni americane di Beautiful vi abbiamo già anticipato che Bill e Liam potrebbero avere una malattia genetica, che potrebbe portare uno dei due alla morte. Ma a morire potrebbe non essere il più giovane di loro ma il patriarca della Spencer Publications, che negli ultimi tempi - come abbiamo detto - ha dimostrato di aver perso il senno. E se questo momento di follia fosse dovuto al cancro al cervello diagnosticato a Liam? Se Bill avesse iniziato a comportarsi in modo strano, molto più folle di quanto non abbia mai fatto - visto che non si è mai spinto ad allontanare i suoi figli e a trattarli come fossero delle pezze da piedi - fosse per via di quella massa inoperabile che sta per rendere orfane Kelly e Beth? Il dubbio continua ad arrovellarci il cervello e abbiamo un indizio che ci fa propendere per questa opzione ovvero che il prossimo personaggio a lasciare la Soap sia Dollar Bill. E questo indizio è apparso, passando in sordina volutamente, nelle puntate americane di Beautiful, andate in onda nella settimana precedente a Pasqua 2025 sulla CBS. Bill si è presentato in ospedale dal Dottor Finnegan con cui ha scambiato parole al vetriolo riguardanti Luna, per poi andarsene giustificando la sua presenza in clinica per andare a trovare un collega. Ma è davvero possibile una cosa del genere?

Beautiful: Bill sta morendo, ecco l’indizio

Bill non è mai stato un uomo tanto affezionato ai suoi colleghi o ai suoi vecchi amici. Diciamo pure che il personaggio dello Spencer si è sempre distinto per essere una persona molto fredda, calcolatrice e piuttosto dispotica, dimostrando affetto solo alla sua famiglia anche se in modo piuttosto discutibile. Ci pare quindi molto strano che Dollar Bill abbia dimostrato affezione a un suo collega, così come lui ha dichiarato affine, ricoverato in ospedale. Ci pare più probabile che il magnate si sia recato in clinica per una visita di controllo magari dopo aver scoperto di essere malato di cancro, in fase terminale, e aver cercato di aiutare a modo suo la sua famiglia, allontanando Liam da lui per non farlo soffrire della sua perdita e sostenendo Luna, per farle avere un’altra opportunità, come lui invece non ha avuto. Bill potrebbe aver fatto tutto questo anche senza rendersi conto, portato a comportarsi in questa maniera per la malattia, che ha deciso di non rivelare a nessuno esattamente come ha fatto suo figlio Liam, decidendo di mantenere il segreto con Hope e di lasciarsi curare soltanto da Steffy, informata suo malgrado da suo marito.

Bill, secondo noi, è la persona che sta per lasciarci e non quindi il suo erede Liam. È in effetti il personaggio del magnate e sempre più in sordina; potrebbe essere quindi arrivato il momento per lui di uscire di scena oppure di avere una storyline tutta sua, come successo con Eric al momento della scoperta della sua malattia terribile, che nelle puntate italiane di Beautiful sta per cambiare il comportamento di Ridge. Ci chiediamo ovviamente se questo davvero succederà e quali risvolti avrà nelle trame dei prossimi episodi della Soap, che vedranno Liam sempre più attento a realizzare i suoi ultimi desideri e sempre più pronto a lasciare questo mondo senza alcuna faccenda in sospeso e con le sue due ex mogli finalmente amiche. Cosa capiterà? Siamo molto curiosi di saperlo e vi aggiorneremo passo passo.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.