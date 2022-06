Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila uccide suo figlio. Addio Finn!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle nuove puntate di Beautiful, la soap americana in onda su Canale5. Dopo un duro scontro con Steffy, Sheila perde il controllo e finisce per uccidere il figlio.

Ci aspettano nuovi ed eclatanti colpi di scena nelle puntate di Beautiful, presto in onda su Canale5. Le Anticipazioni provenienti dagli Stati Uniti, infatti, ci rivelano che le trame della soap assumeranno tinte noir a causa del gesto efferato di Shiela che, dopo aver minacciato Steffy e aver discussioni furiosamente con lei a proposito del suo futuro tra Taylor e Ridge, finirà per sparare al figlio Finn. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà nella soap.

Sheila minaccia Steffy nelle nuove puntate di Beautiful

Steffy e Sheila si sono ritrovate nel vicolo dietro a Il Giardino a discutere furiosamente a proposito di Brooke e di Ridge. La Forrester accusa Sheila di essere completamente fuori di testa, pronta a tutto pur di soddisfare i suoi perfidi piani, ed è per questo che i figli Finn e Hayes non potranno mai avere un vero rapporto con lei. Mentre Brooke confida di non volersi ancora arrendere con Ridge trovando il supporto di Hope, alla Forrest Creation, il Forrester scopre che Taylor è ancora innamorata di lui ma non vuole che qualcuno influenzi la sua decisione, neppure Thomas. Ridge, infatti, deve scegliere completamente da solo se concedere l’ennesima occasione a Brooke oppure se aprire il suo cuore a qualcun altro, esattamente come vorrebbe Sheila che sogna di vedere i propri genitori di nuovo insieme. Quest’ultima, ancora nel vicolo nascosto, rivolge parole sempre più dure a Steffy e parla di Brooke come di una donna indegna dell’amore di Bridge, il quale secondo lei dovrebbe tornare a fare coppia con Taylor, sperando così di formare un’unica e felice famiglia.

Anticipazioni Beautiful: Steffy terrorizzata, Sheila è fuori controllo

Dopo aver ascoltato attonita le parole di Sheila, Steffy si ribella e assicura alla donna che lei non potrà mai e poi mai far parte della sua famiglia. Mentre Brooke si confida ancora a proposito del rapporto con Bridge, convinta che il fatto che si stia scontrando spesso con il marito non dipenda da problemi interni alla coppia, Sheila continua a minacciare Steffy. La donna non vuole che emerga la verità su ciò che ha fatto a Brooke per liberare Ridge e spingerlo tra le braccia di Taylor, servendosi anche dell’aiuto di Thomas. Steffy, tuttavia, è sempre più furiosa e assicura che dirà tutta la verità, permettendo alla sua famiglia di scoprire il volto perverso di Sheila, la quale nel frattempo passa alla minaccia aperta tirando in ballo il figlio Finn. Quando Steffy dichiara di voler raccontare tutto anche a Finn, Sheila perde la testa e la spinge addosso ad un cassonetto, pronta a colpirla. La donna vuole che Finn torni ad amarla e ad accettarla come madre, pur consapevole di tutto ciò che ha fatto di male. Nel frattempo, proprio Finn si allarma non vedendo messaggi da parte della Forrester e ha un’intuizione.

Beautiful Anticipazioni: Sheila spara a Finn

Nel vicolo nascosto continua la discussione tra Steffy e Sheila, che impugna al pistola per rafforzare il concetto: Ridge e Taylor torneranno insieme, mentre Brooke dovrà arrendersi. Nel frattempo, Finn giunge sul posto all’improvviso, allarmando la madre che si lascia scappare un colpo di proiettile. Steffy è terrorizzata, Finn è ferito gravemente e Sheila non ha alcuna intenzione di posare a terra la pistola anzi… La donna ha ormai perso il senno e spara di nuovo alla Forrester. Pur non avendo pianificato questo finale, Sheila non si scompone e crea una perfetta scena del crimine, inscenando un rapimento finito male per poi allontanarsi, dopo aver dato l’ultimo addio a Finn in lacrime. Mentre Sheila ha un crollo nervoso in hotel, piangendo e urlando dopo aver metabolizzato realmente il gesto efferato che ha appena compiuto dopo essersi ripulita e aver cancellato le prove, Deacon trova i due feriti e chiama l’ambulanza ma per Finn potrebbe essere troppo tardi…

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 al 12 giugno 2022.