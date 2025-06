Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy morirà? Luna ucciderà la Forrester o finirà per uccidere qualcun altro?

Anticipazioni TV

Luna riuscirà a uccidere Steffy o qualcuno prenderà il posto della Forrester, salvandole la vita? Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate americane di Beautiful, presto in arrivo su Canale5.

Luna sta per agire e lo farà con una ferocia che ci farà tremare. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che la nipote di Sheila è determinata a liberarsi di Steffy una volta per tutte. La ragazza si è convinta che l’unico ostacolo che si frappone tra lei e suo padre sia la Forrester e vuole eliminarla definitivamente, riuscendo dove sua nonna non ha saputo fare. Ma ci riuscirà davvero o nel suo tiro finirà qualcun altro che vorrà difendere la Forrester? Vediamo insieme cosa succederà e quali sono tutte le teorie e le ipotesi su come evolverà questa situazione.

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna pronta a uccidere Steffy

Luna vuole uccidere Steffy e non mollerà la presa sino a quando non ci sarà riuscita. Come vi abbiamo rivelato nei nostri articoli precedenti, dedicati alle anticipazioni americane, la Nozawa si è convinta che la Forrester sia l’unico vero ostacolo alla sua relazione con Finn, suo padre, e che le abbia messo contro tutti pur di non dargliela vinta. Anche Sheila ha cambiato idea su di lei, prendendo le difese della moglie di suo figlio e spingendo sua nipote a non fare mosse azzardate e a riprendere fiato e serenità lontana dalla città. Luna però non ha dato retta a nessuno e dopo aver saputo che Bill non le darà una mano, ha comprato una pistola e da allora gira armata per colpire quando meno se lo aspetteranno.

Beautiful: Steffy è in pericolo ma Finn giura di proteggerla

Luna ha perso la testa ed è pronta a entrare in azione. La ragazza ha avuto un diverbio con Deacon, ha preso lezioni al poligono con Remy – lo stalker di Electra – e ha gelato sua madre Poppy – arrivata a casa sua per tentare di fermarla – dicendole di essere pronta ad agire e a farla pagare alla moglie di suo padre. Insomma Luna Nozawa è scatenata più che mai ma Steffy ha uno stuolo di persone che vogliono proteggerla. Finn è il primo della lista. Il ragazzo si sente profondamente in colpa per aver messo la moglie in così grande pericolo e sebbene lui non c’entri materialmente nulla con tutto questo, è il suo sangue che sta minacciando la sua famiglia. Il dottore non riesce a sopportare che dopo sua madre, ora anche sua figlia ce l’abbia con la sua consorte e farà di tutto per fermarlo. Ma finirà lui nel vortice mortale creato da Luna? Potrebbe essere ma ci sono altri candidati.

Steffy sarà salvata… ma da chi? Ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful

Diciamo subito una cosa: secondo noi Steffy Forrester non morirà. Non ci sono notizie relative alla fine della storyline della figlia di Ridge e Taylor e siamo certi che lei non perderà la vita per mano di Luna. Siamo però abbastanza sicuri che Steffy si prenderà una pausa e sparirà dalle trame e che questo sarà un espediente narrativo per permettere alla sua interprete, l’attrice Jacqueline MacInnes Wood, di dare alla luce il suo quarto figlio. L'artista è sempre molto veloce nel tornare a lavoro ma per qualche tempo dovrà essere assente. Siamo quindi sicuri che succederà qualcosa per cui Steffy si allontanerà per qualche tempo. E questo potrebbe succedere per via di Luna, che potrebbe ferire gravemente la ragazza ma non ucciderla. Temiamo invece che al posto della giovane perda la vita qualcun altro e abbiamo idea che possa essere uno tra Liam, Finn, Deacon e persino Remy e Sheila.

Beautiful: Chi morirà al posto di Steffy?

Siamo certi che Steffy non morirà ma anche che del sangue scorrerà per via di Luna. La Forrester si salverà e siamo sicuri che qualcuno cercherà di fermare Luna e finirà per ricevere la pallottola indirizzata alla figlia di Ridge. Non siamo però sicuri di chi possa essere; i candidati sono tanti e ognuno potrebbe riuscire a fare questo salvataggio in extremis. Il primo papabile in assoluto è Finn. Se lui salvasse Steffy e morisse per lei si risolverebbero diversi problemi lasciati in sospeso e sia Luna che Sheila smetterebbero di tormentare la famiglia Forrester. Liam sta morendo e potrebbe decidere di sacrificarsi per la madre di sua figlia, senza nemmeno tanta paura, visto quello che gli succederà.

Poi ci sono Deacon, Remy e Sheila. Il primo ha già dichiarato di voler fermare Luna e di non poterla perdonare per aver ucciso Tom e Hollis e potrebbe non solo voler salvare Steffy ma anche Sheila, tormentata da sua nipote. Sheila potrebbe raggiungere la ragazza e impedirle di sparare, conquistando persino il perdono da parte della Forrester e di suo figlio per il suo sacrificio. Ultimo nella lista è Remy, lo stalker di Electra, che la Nozawa ha incontrato al poligono di tiro e che potrebbe decidere di difendere Electra e riconquistare così la sua “amicizia”, qualora la ragazza diventi la prima potenziale vittima della figlia di Poppy. Ci spieghiamo meglio: Luna ha un conto in sospeso anche con la giovane Forrester, che potrebbe affrontare di nuovo la criminale per allontanarla da Will o potrebbe trovarsi in compagnia di Steffy quando la Nozawa tirerà fuori la pistola. E sarebbe in quel momento che Remy, che conosce le intenzioni della brunetta, la salverà.

Solo solo ipotesi e scopriremo cosa succederà sicuramente tra pochi giorni. Noi non vediamo l’ora di sapere come evolveranno le cose e siamo sicuri che le prossime trame ci riserveranno grandi sorprese.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.