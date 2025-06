Anticipazioni TV

Le anticipazioni americane di Beautiful ci parlando di un grande cambiamento in Sheila. La Carter ha spinto Luna a lasciare Los Angeles, convinta che non debba più rimanere in città. Ma cosa l'ha convinta a prendere questa decisione inaspettata? Ecco cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto su Canale5.

Sheila Carter ha cambiato idea su Luna. La rossa ha spinto sua nipote a lasciare Los Angeles e a farlo prima che sia troppo tardi. Ma perché nelle puntate americane di Beautiful è avvenuto questo inaspettato cambiamento di rotta da parte della madre naturale di Finn, l’unica a essersi dimostrata entusiasta della presenza della giovane Nozawa? Il motivo ci ha lasciato completamente spiazzati e prima di raccontarvi cosa è successo nel dettaglio, vi diciamo che – per la prima volta nella storia – la Carter ha preso le difese di Steffy Forrester!

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna contro Electra Forrester

Luna si è inimicata tutti, a partire da Steffy sino ad arrivare a Electra Forrester. La Nozawa ha fatto un’offerta scabrosa a Will, offrendosi di diventare la sua amante e di dargli quello che la nipote di Eric non gli ha ancora concesso. Electra ha dichiarato allo Spencer di non sentirsi ancora pronta per avere dei rapporti sessuali e di voler aspettare ancora un po’ prima di lasciarsi andare a una cosa nuova, così intima. La giovane ha però confermato di provare dei grandi e sinceri sentimenti per il figlio di Bill, che sembra pronto ad aspettare la sua amata e a rispettare i suoi tempi.

Peccato però che Luna sia venuta a scoprire tutto e abbia cercato di conquistare Will, offrendogli delle notti di passione sfrenata.

Il rampollo di Katie ha sino a ora rimesso al suo posto la figlia di Finn ma purtroppo continua a ricevere da lei messaggi sempre più espliciti, che stanno facendo infuriare Electra. La Forrester ha deciso di mettere le cose in chiaro con la sua rivale e di farle capire che nemmeno lei scherza. Non le permetterà di rovinare il suo amore.

Beautiful: Lo scontro tra Luna ed Electra fa infuriare Sheila

Electra si è presentata da Luna come una furia e l’ha accusata di giocare sporco e di essere una poco di buono. La Nozawa ha riso davanti alla dimostrazione di coraggio della Forrester e le ha ricordato che deve stare molto attenta a quello che fa o che dice, altrimenti ne pagherà le conseguenze. Minacce che dalla bocca di una pluriomicida suonano davvero molto male e potrebbero creare dei nuovi problemi alla famiglia di Steffy e Finn. Sheila ha assistito allo scontro tra le due ragazze e ha deciso di intervenire per sedare la lite ma soprattutto per dare a Luna un consiglio molto importante.

Sheila ha capito che Luna è ossessionata da Will e lei sa perfettamente cosa può portare un’ossessione nella mente di persone come loro. La Carter ha paura che finisca per fare nuovi tremendi errori e che si metta di nuovo nei guai. Sua nipote ha riguadagnato la libertà nonostante abbia ucciso due persone e dovrebbe solo ringraziare per quello che è successo; non dovrebbe quindi sprecare questa grande opportunità che le è stata data, nemmeno se nella sua mente c’è il progetto di riconquistare un posto nella vita di suo padre. La rossa ha così deciso di intervenire con un consiglio che ha sconvolto la nipote… ma pure noi!

Sheila caccia Luna da L.A per “proteggere” Steffy, ecco cosa è successo nelle puntate di Beautiful

Sheila è inorridita nel sentire sua nipote minacciare Electra ed è intervenuta per sedare la loro lite, che sarebbe sicuramente sfociata in una rissa nella sala de Il Giardino. La Carter non si è però limitata a questo; ha consigliato a Luna di smetterla di giocare con il fuoco e di lasciare Los Angeles prima che le sue ossessioni la portino a compiere degli errori di cui lei conosce benissimo le conseguenze.

Sheila ha paura che la sua nipotina si macchi di nuovo le mani di sangue e che stavolta questo appartenga alla famiglia di Steffy o ancor peggio sia proprio quello della moglie di Finn. La Carter è perfettamente a conoscenza di quanto le ossessioni possano provocare danni e non vuole che Luna faccia altri errori, che potrebbero pregiudicare completamente non solo la sua libertà ma anche qualsiasi contatto con suo padre. Per questo motivo, per lei, l’unica soluzione è che la giovane lasci Los Angeles e cerchi di trovare la sua felicità altrove, lasciando in pace la famiglia del dottor Finnegan. Sheila ha cacciato Luna dalla città o meglio ha cercato di farlo, visto che la ragazza – per tutta risposta – le ha ribadito la sua intenzione di rimanere accanto al suo papà e ha tentato di convincerla ad allearsi per liberarsi di Steffy Forrester. Stavolta però la nemica numero 1 della famiglia di Eric ha dichiarato di non avere nessuna intenzione di farle del male a qualcuno e ha ribadito di voler rispettare la promessa che ha fatto al suo Deacon. Siamo però sicuri che le cose degenereranno da un momento all’altro!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.