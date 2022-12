Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy faccia a faccia con Sheila. La Carter è viva, ora è sicuro!

Anticipazioni TV

La verità verrà a galla. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che negli episodi della Soap, in onda negli Stati Uniti, Steffy si troverà faccia a faccia con Sheila e nonostante il suo travestimento la riconoscerà. Non ci saranno più dubbi che la Carter sia viva. Ma vediamo nel dettaglio le Trame degli episodi presto su Canale5

Un incontro accelererà drasticamente la caccia a Sheila Carter. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy, tornata a Il Giardino per indagare e parlare nuovamente con Deacon, si troverà faccia a faccia con Sheila e nonostante il suo travestimento, la riconoscerà. La Forrester avrà la conferma che la donna che ha tentato di ucciderla e che ha messo a repentaglio la sua vita, quella della sua famiglia e quella del suo amato marito, è davvero viva e vegeta. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nelle puntate della Soap presto in arrivo anche in Italia, su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Finn e Steffy informano la famiglia che Sheila è viva

In alcuni nostri precedenti articoli vi abbiamo già anticipato che Steffy sarà terrorizzata dalla scoperta di Finn. Il medico capirà che sua madre è ancora viva e che ha solo finto di essere stata sbranata da un orso. Questa notizia sconvolgerà tutti i Forrester. La bella designer e suo marito, dopo aver parlato con Deacon e cercato di sapere da lui qualche informazione utile, si presenteranno in ufficio per informare tutta la famiglia della loro recente novità. I due riveleranno di avere le prove che la Carter non sia morta e Finnegan spiegherà che il dito mozzato, trovato sul luogo del presunto delitto, è sicuramente stato tagliato di proposito. I ragazzi aggiungeranno di essersi già messi all'opera e di aver contattato lo Sharpe, l'unico a poter aver avuto un ultimo incontro con la loro nemica.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy e Finn continuano a indagare

Steffy e Finn riveleranno a tutti i loro famigliari – Ridge e Taylor esclusi, visto che i due separatamente si saranno allontanati da Los Angeles per qualche tempo – di avere intenzione di andare in fondo a questa storia. La loro sarà una caccia senza sosta e giureranno di scoprire dove si sia nascosta Sheila. Hope e Brooke prometteranno il loro sostegno e non potranno fare a meno di essere molto in ansia per come possano andare le cose. I coniugi Finnegan decideranno di tornare a Il Giardino, un luogo comunemente frequentato dalla Carter e il posto di lavoro di Deacon. Lo Sharpe è l'unica persona che potrebbe fornire loro qualche informazione in più, visto il suo rapporto con la perfida rossa. I ragazzi ignoreranno ancora che il padre di Hope abbia nascosto la loro nemica per tutto questo tempo ma sapranno che il suo intervento potrebbe essere molto utile. Ma a sbloccare la situazione ci penserà, senza volerlo, Sheila stessa, che si darà alla fuga con un paio di sandali ai piedi.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy faccia a faccia con Sheila

Vi abbiamo già anticipato che Deacon andrà nel panico dopo aver saputo che Steffy e Finn hanno scoperto che Sheila è viva e informerà la Carter che i Forrester sono di nuovo sulle sue tracce. La pregherà quindi di lasciare la sua casa, per non metterlo nei guai e di pensare a un modo per risolvere la situazione – lo Sharpe non escluderà l'ipotesi di consegnarsi spontaneamente alla polizia. La rossa lascerà l'appartamento con il suo travestimento, promettendo al suo alleato che nulla e nessuno la collegheranno a lui. Ma purtroppo per lei, mentre sarà in fuga, si imbatterà proprio in Steffy. La ragazza la riconoscerà quasi subito. Noterà infatti che la donna appena incontrata, ha un dito del piede mancante e avrà conferma che si tratti di Sheila, vedendo la sua reazione. La madre di Finn scapperà a gambe levate, lasciando la Forrester ansimante e con un leggero attacco di panico.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.