Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon nel panico. Deve liberarsi di Sheila prima che Steffy e Finn lo incastrino!

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Deacon riceverà la visita di Steffy e Finn e scoprirà che i due hanno scoperto che Sheila è viva. Lo Sharpe dovrà cacciare la Carter subito da casa sua. Ma vediamo insieme nel dettaglio cosa succederà nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Sheila è stata scoperta e Deacon potrebbe finire nei guai. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che lo Sharpe, capito che Finn e Steffy sono convinti che la Carter sia viva, deciderà di mettersi in salvo e caccerà da casa sua la sua indesiderata ospite. Ma basterà per liberarsi delle sue colpe? Vediamo nel dettaglio quello che sta succedendo nelle puntate americane della Soap, che presto arriveranno anche in Italia su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Finn e Steffy a caccia di Sheila

Come vi abbiamo già anticipato in un nostro precedente articolo, Steffy sarà terrorizzata da Finn. Il dottore scoprirà con orrore che sua madre non è morta. Il ragazzo comincerà ad avere dei dubbi circa l'incidente di Sheila e metterà in dubbio che la donna sia stata davvero sbranata da un orso. Questo lo porterà a chiedere a Baker di portargli il dito mozzato del piede della sua mamma, per poterlo analizzare. Finnegan avrà la conferma che il reperto numero uno è stato volontariamente tagliato e quindi saprà per certo che Sheila Carter ha finto la sua morte, per darsi alla fuga e non finire dietro le sbarre. Ma questo vorrà dire che l'incubo non è finito. Il giovane medico informerà sua moglie di questa terribile scoperta e i due cominceranno a indagare e a informare tutta la loro famiglia. Nella loro indagine finirà pure Deacon, l'uomo con cui Sheila è stata più volte vista.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy e Finn interrogano Deacon

Steffy e Finn si muoveranno subito per scovare Sheila e cominceranno a perlustrare tutti i luoghi di Los Angeles dove la Carter potrebbe nascondersi. Tra questi ci sarà Il Giardino e casa di Deacon. I due si recheranno a casa dello Sharpe trovandolo, fortunatamente per lui, da solo e cominceranno a chiedergli se abbia visto Sheila da qualche parte. Il padre di Hope si affretterà a dir loro di non avere più nulla a che fare con la donna che cercano e di essersi ripulito del tutto. Ovviamente si tratterà di una bugia, visto che già sappiamo che Sheila ha trovato a casa di Deacon un rifugio sicuro. Ma l'uomo dovrà cercare di sviare tutti i sospetti su di lui, ben conscio che tutti sanno del suo rapporto con la nemica numero uno dei Forrester.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon caccia Sheila da casa sua

Steffy e Finn interrogheranno Deacon per primo, visto il rapporto che l'uomo ha intrattenuto con Sheila sino a poco tempo prima. I due ragazzi lasceranno la casa dello Sharpe convinti che lui sia innocente e che non abbia visto davvero la Carter. Ma ignoreranno la verità. Quando se ne saranno andati, Deacon chiamerà immediatamente la sua ospite e la informerà che i Forrester sono sulle sue tracce e che persino suo figlio Finnegan si è convinto che lei sia viva. La situazione sta degenerando e loro dovranno immediatamente fare qualcosa. Senza mezzi termini, il padre di Hope inviterà la Carter ad andarsene da casa sua, per evitare che qualcuno la trovi e la ricolleghi a lui. Deacon avrà una paura folle di essere scoperto e di perdere l'affetto della sua Hope, proprio ora che le cose tra lui, sua figlia e Brooke sembrano essersi rasserenate. Sheila accetterà di andarsene ma non prima di aver giurato di prendersi la sua rivincita e di non farsi mai più incastrare.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.