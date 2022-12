Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy terrorizzata da Finn. Il dottore è convinto che Sheila sia ancora viva!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Finn comincerà a dubitare che Sheila sia davvero morta. Il dottore farà di tutto per averne certezza. Ma scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate americane della Soap e cosa vedremo molto presto in Italia su Canale5.

Le bugie di Sheila hanno le ore contate. Molto presto il suo imbroglio verrà scoperto. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Finn comincerà a dubitare che sua madre sia davvero morta e comincerà a indagare. Ma prima informerà sua moglie Steffy che, come prevedibile, sarà terrorizzata.

Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila continua a nascondersi a casa di Deacon ma Finn...

Le Anticipazioni Americane di Beautiful tornano a parlare, in maniera più approfondita, di Sheila. Dopo aver finto la sua morte, la Carter ha trovato rifugio a casa di Deacon e ha trovato uno stratagemma – un travestimento – per andarsene in giro senza essere riconosciuta. Ma questi bei tempi stanno per finire. Le sue bugie rischiano di essere scoperte e dalla persona che proprio non avrebbe dovuto capire nulla: Finn. Veniamo a sapere che il dottore, per tutto il tempo, metterà in dubbio che sua madre sia stata sbranata da un orso e, mentre sua moglie cercherà di riunire i suoi genitori e smascherare suo fratello, si metterà in contatto con il detective Sanchez, l'unico in grado di fornirgli quello che cerca.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn dubita che sua madre Sheila sia morta

Dopo diversi mesi passati a domandarsi se Sheila fosse cambiata o meno, Finn capirà che sua madre è pazza e che Steffy ha sempre avuto ragione. Come vi abbiamo anticipato in alcuni nostri precedenti articoli, nelle puntate della Soap presto in arrivo su Canale5, assisteremo al momento clou della relazione tra Finnegan e sua madre, in cui il giovane e affascinante medico dirà basta alla pazzia della sua mamma. E questo porterà Sheila a pensare uno stratagemma in grado di metterla al sicuro dalla polizia e di farla agire nell'ombra, per ottenere quello che vuole. Da qui il suo piano di fingersi morta e di chiedere a Deacon di nasconderla. Ma le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che mentre lei penserà di averla fatta franca e si vanterà con lo Sharpe di essere un'abile stratega, Finnegan dubiterà che lei sia davvero passata oltre e si affretterà a trovare conferma ai suoi dubbi.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Finn informa Steffy che Sheila potrebbe essere viva

E come farà Finn a confermare che Sheila è ancora viva? La risposta ve la diamo noi: con il dito mozzato del piede della Carter. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Finn si farà dare da Sanchez il reperto numero uno della morte di Sheila e si renderà immediatamente conto che c'è qualcosa che non va. Il ragazzo chiamerà immediatamente la moglie – impegnata in ufficio in una conversazione molto strana con Brooke e Hope che la stanno ringraziando per aver fermato le nozze tra Taylor e Ridge. Il ragazzo chiederà alla consorte di raggiungerlo subito in ospedale e le dirà che c'è una questione urgente di cui devono parlare. Steffy arriverà in clinica e rimarrà senza parole e terrorizzata dalla confessione di suo marito. Finnegan le farà notare che il dito del piede non sembra essere stato risparmiato dalla feroce fame dell'orso ma sembra essere stato tagliato di netto. Insomma le farà capire che qualcuno e non un animale, lo ha staccato di proposito e questa è per lui, la prova inconfutabile che la sua pazza mamma è viva e che ha imbrogliato tutti. L'orrore si dipingerà nei loro occhi. E ora? Dove si sarà nascosta la nemica numero uno dei Forrester. Sarà caccia all'uomo... o meglio alla donna!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.